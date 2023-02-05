إخماد حريق عقار خشبي قديم بحي العرب في بورسعيد

تمكنت قوات الحماية المدنية ببورسعيد، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق عقار خشبي قديم بنطاق حي العرب.

تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغاً باندلاع حريق في عقار خشبي قديم بشارع كسرى نطاق حى العرب، فانتقلت 5 سيارات إطفاء لمكان البلاغ للسيطرة على الحريق.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، وتم السيطرة على الحريق، وتجرى الآن أعمال التبريد عن طريق سيارات الإطفاء لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحرى حول ملابسات وأسباب الحريق، والأضرار الناتجة عنه.