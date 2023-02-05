الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إخماد حريق عقار خشبي قديم بحي العرب في بورسعيد

حريق عقار خشبي
حريق عقار خشبي

تمكنت قوات الحماية المدنية ببورسعيد، اليوم الأحد، من السيطرة على حريق عقار خشبي قديم بنطاق حي العرب.

تلقت إدارة الحماية المدنية بلاغاً باندلاع حريق في عقار خشبي قديم بشارع كسرى نطاق حى العرب، فانتقلت 5 سيارات إطفاء لمكان البلاغ للسيطرة على الحريق. 

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المنطقة، وتم السيطرة على الحريق، وتجرى الآن أعمال التبريد عن طريق سيارات الإطفاء لضمان عدم اشتعال النيران مرة أخرى.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والتحرى حول ملابسات وأسباب الحريق، والأضرار الناتجة عنه. 

قوات الحماية المدنية بورسعيد حريق عقار خشبى حي العرب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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