الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«ابن سينا فارما» توقع اتفاقية توزيع منتجات شركة بوهرنجر إنجلهايم بمصر

البورصة
البورصة

أعلنت شركة ابن سينا فارما، توقيعها اتفاقية مع شركة بوهرنجر إنجلهايم، وأوضحت في بيان لبورصة مصر، اليوم الأحد، أن الاتفاقية تتضمن توزيع علاجاتها في مجالات علاج القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي بمصر.

يشار إلى أن ابن سينا فارما سجلت صافي ربح بلغ 118.4 مليون جنيه منذ بداية يناير حتى نهاية سبتمبر الماضي، مقابل 241.94 مليون جنيه أرباحاً خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية.

وبلغ نصيب الشركة القابضة من الأرباح خلال الفترة نحو 119.59 مليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 242.18 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

فيما سجلت حقوق الحصص غير المسيطرة خلال الفترة خسائر بقيمة 1.19 مليون جنيه، مقابل 241 ألف جنيه خسائر خلال الفترة المقارنة من 2021.

وارتفعت مبيعات الشركة خلال التسعة أشهر إلى 15.811 مليار جنيه، مقابل 15.75 مليار جنيه في الفترة المقارنة من 2021.

وعلى صعيد القوائم غير المجمعة، تراجعت أرباح الشركة المستقلة خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر الماضي إلى 120.34 مليون جنيه، مقابل 241.27 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2021.

الأوعية الدموية الجهاز التنفسي الشركة القابضة المستثمرين المستثمر بورصة مصر ثقة المستثمرين

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