الأحد 05 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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شاعر أردني لـ«القاهرة الإخبارية»: معرض القاهرة للكتاب «الأهم» عربيا

معرض القاهرة للكتاب
معرض القاهرة للكتاب

قال الدكتور راشد عيسى، شاعر أردني، إنه متواجد في معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 54 هذا العام بدعوة رسمية بالتعاون مع وزارة الثقافة في مصر والأردن، لكون الأردن ضيف شرف لهذه الدورة.

وتابع خلال عيسى، خلال مداخلة عبر تطبيق سكايب على قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أن معرض القاهرة ليس معرضاً فقط وإنما يلتقي به الأدباء والناشرون والمثقفون والفنانون فيحدث حالة "منعشة" من الإبداع.

وأضاف أن معرض القاهرة الدولي للكتاب هو أهم معرض عربي حجما وقيما وانتشارا، معربا عن سعادته بوجوده في مصر خاصة داخل أروقة معرض الكتاب وهو يقرأ ويشارك في الأمسيات الشعرية والندوات النقدية المشتركة.

 

شاعر أردني راشد عيسى معرض القاهرة الدولى معرض القاهره الدولي للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب 2023 الفعاليات الثقافية

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