«شعرنا الحديث إلى أين؟» لـ غالي شكري.. جديد قصور الثقافة بمعرض الكتاب

صدر حديثًا عن الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، كتاب "شعرنا الحديث إلى أين؟" للدكتور غالي شكري، في سلسلة "كتابات نقدية"، ضمن مشاركة الهيئة بالدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

يعد الكتاب أحد أهم الأعمال الرائدة في نقد الشعر العربي الحديث، فقد تابع الناقد الكبير الدكتور غالي شكري ميلاد الحركة الجديدة في الشعر المعاصر، وشارك في المعارك التي نشبت بين أنصار القديم وأنصار الجديد منحازا إلى القيمة الجمالية الحية وارتباطها بالحياة والإنسان.

وبالرغم من أن المؤلف هو أحد مؤسسي "الحداثة" في النقد العربي الجديد، إلا أن هذا التأسيس لم يكن نقلا أو تقليدا لتطبيقاتها، وإنما كان وما يزال حوارا خلاقا بين مكونات النص وعناصر التراث الإنساني، وكان التحليل والمقارنة هما أداة الناقد الكبير في استكشاف خصوصية الشعر العربي وتطوره وتفاعله مع مقومات الشعر الإنساني في العالم.

وقد عالج "شكري" في هذه الدراسة التي أمست مرجعا أساسيا للباحثين أعمال الشعراء البارزين من مختلف الاتجاهات بدءا من عبد الرحمن الشرقاوي وصلاح عبد الصبور وعبد الوهاب البياتي ونازك الملائكة إلى أحمد عبد المعطي حجازي وأدونيس وخليل حاوي وتوفيق صايغ وصلاح جاهين وعبد الرحمن الأبنودي وسيد حجاب، مرورا بمحمد عفيفي مطر ويوسف الخال وجبرا إبراهيم جبرا وغيرهم من أصحاب العلامات البارزة في الشعر العربي الحديث.

ويشهد جناح قصور الثقافة بمعرض الكتاب إقبالا كبيرا من الجمهور ضمن مشاركتها المميزة في فعاليات الدورة الحالية، لتنوع إصداراتها وقيمتها وأسعارها المخفضة.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية.