جامعة الفيوم: بدء استقبال الوفود المشاركة في ملتقى إبداع الرابع لكليات التربية النوعية

استقبل الدكتور أحمد فتحى عميد كلية التربية النوعية، وفود الجامعات المشاركة فى ملتقى إبداع الرابع لكليات التربية النوعية على مستوى الجامعات المصرية والذى يعقد فى الفترة من الخامس وحتى التاسع من الشهر الجاري وذلك اليوم الأحد، تحت رعاية الدكتور ياسر مجدى حتاتة رئيس جامعة الفيوم وإشراف الدكتور محمد فاروق الخبيري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

صرح أحمد فتحى، أن فعاليات الملتقى تشمل عددا من المسابقات فى مجالات التربية الفنية وتضم النحت والتصميم والخزف والطباعة والرسم والتصوير الزيتى والأشغال الفنية وأيضًا مجال الاقتصاد المنزلى والذى تقام من خلاله مسابقات التطريز والتريكو والكروشيه وتصميم الأزياء، وفى مجال تكنولوجيا التعليم وتشمل مسابقات فى برمجيات التعلم وإنتاج الأفلام الوثائقية وأخيرا التربية الموسيقية وتضم مسابقات العزف والغناء الفردى والكورال وتشارك فى المسابقات ١٠ جامعات مصرية وهى جامعات الإسكندرية وعين شمس وطنطا وبورسعيد والمنوفية وأسيوط وبنها والمنيا وكفر الشيخ وجامعة الفيوم.

وكان قد افتتح الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، والدكتور ياسر مجدى حتاته، رئيس جامعة الفيوم، أعمال المؤتمر الأول “الفيوم في عام المجتمع المدني والعمل التطوعي”، والذى يعقد تحت رعاية وزارة التضامن، ومحافظة الفيوم، وجامعة الفيوم، والتحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي.

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