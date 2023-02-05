وزارة الدفاع الصينية تعلن احتفاظها بحق الرد على الولايات المتحدة لإسقاط المنطاد

أكدت وزارة الدفاع الصينية، الأحد، احتفاظها بحق الرد على الولايات المتحدة في حالة ظهور حادث شبيه بالمنطاد.

جاء ذلك في بيان لوزارة الدفاع الصينية، ردًا على إسقاط الجيش الأمريكي بمقاتلات حربية أمس لمنطاد صيني حلق فوق الأراضي الأمريكية لعدة أيام.

واتهمت وزارة خارجية الصين في وقت سابق الولايات المتحدة بالمبالغة وبخرق القانون الدولي بسبب إسقاط المنطاد، معتبرة أنه كان لأغراض مدنية بيئية فقط.

واعتبرت وزارة الدفاع الصينية، في بيانها اليوم، عبر حسابها على شبكة التواصل الاجتماعي "وي تشات": أن استخدام واشنطن القوة العسكرية لإسقاط المنطاد الصيني المدني رد فعل مبالغ فيه من جانب واشنطن، وذلك وفق قناة «روسيا اليوم».

وعبرت وزارة الدفاع عن استيائها الشديد، مؤكدة أن الصين تحتفظ بحق اتخاذ المزيد من الإجراءات الضرورية.

الجيش الأمريكي يسقط المنطاد الصيني بأوامر من بايدن

وأسقط الجيش الأمريكي أمس المنطاد الصيني بمقاتلات حربية بأوامر من الرئيس جو بايدن، بإسقاطه.

وكشف وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أمس أن المنطاد الصيني استخدم في مراقبة المنشآت الاستراتيجية الأمريكية.