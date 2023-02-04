خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: بايدن ربح جولته أمام الصين بعد إسقاطه المنطاد الصينى

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن دخول المنطاد الصيني الأراضي الأمريكية يعني قدرة الصين على تخطي الحدود الأمريكية المائية الكبيرة.

المنطاد الصيني

وأكد سنجر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن البنتاجون نظر أن هذا المنطاد ليس للأرصاد الجوية بل منطاد به أجهزة تجسس لتختبر أجهزة الرد الأمريكي كيفة التعامل مع المنطاد.

سقوط المنطاد الصيني

وأضاف في حديثه أن إسقاط المنطاد أعطى قوة دفع للشعب والقوات الأمريكية بصورة كبيرة، حيث إسقاطه يعني عودة الثقة في الحكم الأمريكي الحالي، مشيراً أن الرئيس جو بايدن ربح جولته أمام الصين بعد إسقاطه هذا المنطاد.