الأحد 05 فبراير 2023
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

خبير لـ«القاهرة الإخبارية»: بايدن ربح جولته أمام الصين بعد إسقاطه المنطاد الصينى

بايدن
بايدن

قال الدكتور أشرف سنجر، خبير العلاقات الدولية، إن دخول المنطاد الصيني الأراضي الأمريكية يعني قدرة الصين على تخطي الحدود الأمريكية المائية الكبيرة. 

المنطاد الصيني 

وأكد سنجر، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن البنتاجون نظر أن هذا المنطاد ليس للأرصاد الجوية بل منطاد به أجهزة تجسس لتختبر أجهزة الرد الأمريكي كيفة التعامل مع المنطاد. 

سقوط المنطاد الصيني 

وأضاف في حديثه أن إسقاط المنطاد أعطى قوة دفع للشعب والقوات الأمريكية بصورة كبيرة، حيث إسقاطه يعني عودة الثقة في الحكم الأمريكي الحالي، مشيراً أن الرئيس جو بايدن ربح جولته أمام الصين بعد إسقاطه هذا المنطاد. 

أشرف سنجر خبير علاقات دولية المنطاد الصيني العلاقات الصينية الأمريكية القاهرة الإخبارية

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