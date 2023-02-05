الحزب الديمقراطي يعدل جدول الانتخابات التمهيدية لدعم بايدن في انتخابات 2024

أقرت اللجنة الوطنية للحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة، الأحد، رسميًا تعديلا واسعا لمواعيد الانتخابات التمهيدية للحزب، اقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي سيستفيد منه في حال ترشح لولاية ثانية.

وخلال مؤتمر في فيلادلفيا، وافقت اللجنة على اقتراح يسمح لكارولينا الجنوبية ببدء الانتخابات التمهيدية للحزب الديموقراطي العام المقبل، وهو تغيير يمنح وزنا أكبر للأمريكيين من أصل إفريقي في اختيار مرشحهم الرئاسي.

وتتميز ولايتا ايوا ونيوهامبشر بموقع خاص في الأجندة السياسية الأمريكية لأنهما تجريان قبل غيرهما الانتخابات التمهيدية داخل الحزبين لاختيار المرشح من كل حزب إلى البيت الأبيض، والنتائج في هاتين الولايتين غالبا ما تكون مؤشرا عن مجرى الحملة الانتخابية.

لكن "بايدن" اقترح في ديسمبر، بدء الانتخابات التمهيدية في ولاية كارولينا الجنوبية، التي تضم عدداً كبيراً من الأمريكيين الأفارقة.

ووافقت اللجنة بعد ذلك على الاقتراح، ولم يصوّت ضده سوى أعضاء يمثلون ولايتي آيوا ونيوهامبشر، قبل طرحه هذا الشهر لتصويت إدارة الحزب بمجملها.

- إخفاق بايدن في الانتخابات التمهيدية 2020

قبل الانتخابات الرئاسية لعام 2020، واجه بايدن عددا من الإخفاقات في الانتخابات التمهيدية في أيوا ونيوهامبشر ونيفادا، قبل أن يحصد فوزاً ساحقاً في كارولينا الجنوبية ما سمح له بقلب المسار واختياره لمنافسة دونالد ترامب.

في العام المقبل، ستعقد أولى الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في 3 فبراير في كارولينا الجنوبية ثم في نيفادا ونيوهامبشر في 6 فبراير وجورجيا في 13 فبراير وميتشيغان في 27 فبراير.

وسيسعى بايدن إلى ولاية ثانية على الأرجح، إلا انه لم يعلن ترشحه رسمياً بعد، وينوي الحزب الجمهوري من جانبه، بدء انتخاباته التمهيدية في ولاية أيوا في عام 2024.