أسعار النحاس خلال التعاملات الصباحية اليوم
واصلت أسعار النحاس استقرارها في الأسواق اليوم الأحد، ويعتبر خام النحاس من الخامات المهمة التي تدخل في العديد من الصناعات والتي من أهمها صناعة الذهب، وجاءت الأسعار كالتالي:
سعر كيلو النحاس اليوم الأحد 5 فبراير 2023
– سجل سعر كيلو النحاس من 190 إلى 207 جنيهات للكيلو.
– سجل سعر طن النحاس 207000 جنيه للطن.
– سجل سعر الرفوف من نحاس أصفر لون أحمر 299 جنيهًا.
سعر كيلو النحاس الخردة اليوم الأحد 5 فبراير
– سجل سعر كيلو نحاس أحمر خردة خشن 157 جنيهًا للكيلو.
– تراوح سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة ناعم من 80 إلى 145 جنيهًا.
سعر كيلو النحاس الأحمر والأصفر اليوم الأحد 5 فبراير 2023
– سجل سعر طن النحاس الأحمر الخردة لامع من 70 جنيهًا إلى 160 جنيهًا.
– سجل سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة 105 جنيهات.
– يتراوح سعر سلك النحاس معزول من 10 إلى 20 جنيهًا.