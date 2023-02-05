ريال مدريد يعلق على مواجهة الأهلي فى نصف نهائى كأس العالم للأندية

علّق إيميليانو بوتراجينيو، مدير العلاقات المؤسسية بنادي ريال مدريد الإسباني، على مواجهة الأهلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وضرب الأهلي موعدًا مع ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل، بعد الفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي بهدف دون رد في ربع النهائي.

وقال بوتراجينيو في تصريحات بالموقع الرسمي لريال مدريد " إنه لمن دواعي سرورنا دائمًا المشاركة في هذه البطولة، لأن ذلك ينطوي على الفوز بدوري أبطال أوروبا، وهذا دليل على النجاح الكبير للفريق في الموسم الماضي".

وأضاف "لدينا الكثير من المشجعين في المغرب، عندما لعبنا كأس العالم للأندية في مراكش شعرنا بدفء الجمهور وتمكنا من الفوز باللقب ونحن على قناعة من إنهم سيدعموننا مرة أخرى لمعرفة ما إذا كنا قادرين على الفوز مرة أخرى".

وتابع "الشيء المهم هو أننا في حالة جيدة، ويمكننا الاعتماد على جميع اللاعبين مع الأخذ في الاعتبار جدول المباريات المتطلب للغاية والذي سيستمر على هذا النحو لعدة أسابيع. نعلم انه إن قدم الفريق أداءً عالياً فسنتمكن من التنافس ضد أي فريق مع ضمانات النجاح".

وأكمل تصريحاته "أصبحت كرة القدم شديدة التكافؤ، تمتلك كل الفريق تنظيماً دفاعياً رائعاً وهي قوية بدنياً. إذا لم تقدم المستوى نفسه من الشدة والتركيز فإنك ستعاني. لقد تحققنا من ذلك، جميع المباريات التي نخوضها متكافئة جداً وتُحسم بالتفاصيل، وأحدها هو الجودة الفردية وهذا جانب نتميز فيه".