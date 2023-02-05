عمرو السولية: طموحنا الوصول لنهائى مونديال الأندية

أعرب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز ‏على سياتل ساوندرز الأمريكي، في المباراة التي أقيمت بمدينة طنجة في ربع ‏نهائي كأس العالم للأندية والتأهل لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي البطولة، والذي سيقام ‏مساء الأربعاء المقبل بمدينة الرباط.‏

وقال السولية: «أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني، قدمنا مجهودًا كبيرًا اليوم أمام سياتل، ‏ونجحنا في تحقيق هدفنا في الفوز وحسم التأهل إلى نصف نهائي البطولة».‏

وأكد السولية، أن الأهلي أغلق ملف مباراة سياتل، ومن الغد سوف يبدأ التحضير لمباراة ريال ‏مدريد في نصف نهائي المونديال، والتي لن تكون سهلة على الإطلاق، لا سيما أن الأهلي ‏سيواجه الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا والمتوج من قبل ببطولة العالم للأندية.‏

وواصل السولية حديثه: «نمتلك الطموح والرغبة في مواصلة مشوارنا بكأس العالم للأندية ‏والوصول إلى نهائي البطولة، وهو الطموح الذي نسعى إليه ونبحث عن تحقيقه».