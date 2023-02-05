الأحد 05 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

عمرو السولية: طموحنا الوصول لنهائى مونديال الأندية

الأهلي وسياتل ساوندرز
الأهلي وسياتل ساوندرز

أعرب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي،  عن سعادته بالفوز ‏على سياتل ساوندرز الأمريكي، في المباراة التي أقيمت بمدينة طنجة في ربع ‏نهائي كأس العالم للأندية والتأهل لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي البطولة، والذي سيقام ‏مساء الأربعاء المقبل بمدينة الرباط.‏

وقال السولية: «أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني، قدمنا مجهودًا كبيرًا اليوم أمام سياتل، ‏ونجحنا في تحقيق هدفنا في الفوز وحسم التأهل إلى نصف نهائي البطولة».‏

وأكد السولية، أن الأهلي أغلق ملف مباراة سياتل، ومن الغد سوف يبدأ التحضير لمباراة ريال ‏مدريد في نصف نهائي المونديال، والتي لن تكون سهلة على الإطلاق، لا سيما أن الأهلي ‏سيواجه الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا والمتوج من قبل ببطولة العالم للأندية.‏

وواصل السولية حديثه: «نمتلك الطموح والرغبة في مواصلة مشوارنا بكأس العالم للأندية ‏والوصول إلى نهائي البطولة، وهو الطموح الذي نسعى إليه ونبحث عن تحقيقه». 

عمرو السولية الاهلى بطولة كأس العالم للأندية ريال مدريد

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

لينك نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة الشرقية ٢٠٢٣ الترم الأول

لينك نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

الجيش الإسرائيلى يسقط طائرة مسيرة قادمة من قطاع غزة

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا