عمرو السولية: طموحنا الوصول لنهائى مونديال الأندية
أعرب عمرو السولية، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز على سياتل ساوندرز الأمريكي، في المباراة التي أقيمت بمدينة طنجة في ربع نهائي كأس العالم للأندية والتأهل لمواجهة ريال مدريد في نصف نهائي البطولة، والذي سيقام مساء الأربعاء المقبل بمدينة الرباط.
وقال السولية: «أشكر جميع اللاعبين والجهاز الفني، قدمنا مجهودًا كبيرًا اليوم أمام سياتل، ونجحنا في تحقيق هدفنا في الفوز وحسم التأهل إلى نصف نهائي البطولة».
وأكد السولية، أن الأهلي أغلق ملف مباراة سياتل، ومن الغد سوف يبدأ التحضير لمباراة ريال مدريد في نصف نهائي المونديال، والتي لن تكون سهلة على الإطلاق، لا سيما أن الأهلي سيواجه الفريق المتوج بدوري أبطال أوروبا والمتوج من قبل ببطولة العالم للأندية.
وواصل السولية حديثه: «نمتلك الطموح والرغبة في مواصلة مشوارنا بكأس العالم للأندية والوصول إلى نهائي البطولة، وهو الطموح الذي نسعى إليه ونبحث عن تحقيقه».