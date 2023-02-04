الأحد 05 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

كهربا: مواجهة ريال مدريد صعبة.. ولكننا نثق فى أنفسنا

كهربا
كهربا

أبدى محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، سعادته البالغة بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية، لمواجهة ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، بعد الفوز اليوم على فريق سياتل ساوندرز الأمريكي، بهدف دون رد، مؤكدًا أن الأهلي كان الفريق الأفضل في اللقاء.

وأضاف كهربا أن الفريق ظهر بشكل أفضل كثيرًا خلال الشوط الثاني من المباراة، موجهًا التهنئة إلى جماهير الأهلي سواء التي ساندت الفريق من المدرجات، أو خلف شاشات التلفزيون، وكذلك لكل زملائه اللاعبين الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في الملعب.

وشدد كهربا على أن مواجهة ريال مدريد ستكون صعبة للغاية، باعتباره أفضل فريق في العالم حاليًّا، وقال إن لاعبي الأهلي لديهم ثقة كبيرة في أنفسهم وقدراتهم لمواصلة المسيرة الناجحة في مونديال الأندية وتقديم مباراة مميزة أمام بطل أوروبا، وتحقيق الفوز من أجل بلوغ المباراة النهائية، متمنيًا أن يحالف التوفيق الفريق ويحقق النتيجة المرجوة.

اختتم كهربا حديثه مؤكدًا أن لاعبي الأهلي سوف يبذلون كل جهد من أجل تقديم أداء مشرف في المباراة المقبلة، وأن التأهل للنهائي ليس مستحيلًا، طالما اجتهد الفريق وقدم كل ما لديه من أجل الوصول لهذا الإنجاز الكبير. 

محمود عبد المنعم كهربا الاهلى ريال مدريد الأهلي في كأس العالم للأندية سياتل ساوندرز الأمريكي

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