رئيس محكمة الجنايات ناعيا شريف إسماعيل: «مثالا يحتذى به في كل المناصب»

نعى المستشار سامح عبد الحكم، رئيس محكمة الجنايات وأمن الدولة العليا، المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء السابق.

وكتب خلال منشور له: "أنعى ببالغ الحزن والأسى رمزا وقامة عظيمة من رجال الوطن المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء السابق ووزير البترول الأسبق ومساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية الحالي والذي ظل مثالا يحتذى به في كل المناصب التي تقلدها في خدمة مصر الحبيبة حتى لحظاته الاخيرة، كان له فيها من الإسهامات الجليلة والرؤى الثاقبة ولعل ملف الطاقة خير مثال على ذلك، وسيظل المصريون يذكروه بكل تقدير ووفاء وعرفان، رحم الله الفقيد وألهم أسرته ومحبيه الصبر والسلوان".