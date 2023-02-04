السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

حزب التجمع: قيادات الحركة المدنية تريد إشراك الإخوان في الحوار الوطني

حزب التجمع
حزب التجمع

أوضح عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، ملابسات إصدار الحزب لبيان يطالب فيه أمانة الحوار الوطني بتحديد موعد لإطلاق الحوار، وعدم الرضوخ لأي ابتزاز سياسي.

 

حزب التجمع: قيادات الحركة المدنية تريد إشراك الإخوان في الحوار الوطني

 

وكشف فؤاد خلال مداخلة هاتفية، مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن بعض الأطراف المشاركة في الحوار، صرحوا بأنه لا مانع من مشاركة الإخوان المسلمين في الحوار الوطني، بشروط، مردفا: "قيادات الحركة المدنية، وتحديدا حمدين صباحي، قال في تصريح لتلفزيون لبنان "لا مانع من مشاركة الإخوان المسلمين بشرط كذا وكذا".

 

ولفت إلى أن أول دعوة لتأسيس الحركة كان في بيت ممدوح حمزة، وممثل حزب عبدالمنعم أبو الفتوح موجود، مؤكدًا أن حزب التجمع لا يقبل بعودة الإخوان للمشهد السياسي، وأردف: "البعض يتحدث وكأن مفيش 30 يونيو، وكأن شيئًا لم يحدث".

 

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا للحوار الوطني في أبريل الماضي، ومضى قرابة السنة، ومازالنا في مرحلة التجهيز للحوار.

 

وأضاف: "بعد 30 يونيو كان تقطعت السبل بتحالف 30 يونيو، والحوار فرصة لإعادة لم شمل 30 يونيو، وبناء دولة مدنية حديثة، لكن أمد التحضير للحوار طال، الناس ساكتة ومكسوفين من بعض، لامتى هنفضل مكسوفين؟ لابد أن نتصارح للوصول لنتائج، لا يمكن يستمر بهذا الشكل".

حزب التجمع قيادات الحركة المدنية الإخوان الحوار الوطنى التجمع

مواد متعلقة

«الباز» يطالب أمانة الحوار الوطنى بإعلان ملابسات التعطيل وتعرضها للابتزاز

لماذا لم تستطع واشنطن ضرب المنطاد الصيني؟.. سمير فرج يوضح (فيديو)

الطباخ: منظمو منتدى الشباب على وعى كبير بالتغيرات الدولية والأزمات العالمية

الأرصاد تحذر من صقيع ورياح شديدة تؤدى لسقوط الأشجار وأعمدة الإنارة

أسباب عودة الموسيقار حلمى بكر للعناية المركزة.. وتأثير زيارة ابنته عليه

«قطعوا الغاز والكهرباء».. طبيب يكشف كواليس إتمامه جراحة لطفلة وسط حريق بمستشفى المطرية

الصحة: إجراءات لتقديم الخدمة الطبية بشكل أسرع فى مستشفيات الشرقية

أحد أبواب الجحيم المنسية.. ماذا في جعبة الجيش الياباني وسط الصراع العالمي؟

رئيس التحرير

وائل لطفي

تحليل خبر كاذب

الأكثر قراءة

تردد قناة تايم سبورت الأرضي وخطوات ضبطه على القمر الصناعى

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

موعد نتيجة الشهادة الاعدادية بمحافظة البحيرة الترم الأول 2023

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023

وفاة شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء المصرى السابق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أحمد الخميسى

حادثة 4 فبراير.. البكاء على الماضى

ماجد حبته

المنطاد الصينى

مؤمن المحمدي

كابتن الديبة

علي سعدة

استاد بورسعيد وفكرة خارج الصندوق

د. منى حلمى

الدين الذى يؤمن به الجميع

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

صور

توقيع كتاب فاروق فلوكس بمعرض القاهرة الدولى

علم مصر يزين معرض القاهرة الدولى للكتاب

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

محطة تل أبيب

المزيد

منظمة التحرير: القيادة رفضت جميع الضغوط لثنيها عن مواصلة تحركاتها ضد إسرائيل

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام