أوضح عماد فؤاد مساعد رئيس حزب التجمع، ملابسات إصدار الحزب لبيان يطالب فيه أمانة الحوار الوطني بتحديد موعد لإطلاق الحوار، وعدم الرضوخ لأي ابتزاز سياسي.

حزب التجمع: قيادات الحركة المدنية تريد إشراك الإخوان في الحوار الوطني

وكشف فؤاد خلال مداخلة هاتفية، مع الدكتور محمد الباز في برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، أن بعض الأطراف المشاركة في الحوار، صرحوا بأنه لا مانع من مشاركة الإخوان المسلمين في الحوار الوطني، بشروط، مردفا: "قيادات الحركة المدنية، وتحديدا حمدين صباحي، قال في تصريح لتلفزيون لبنان "لا مانع من مشاركة الإخوان المسلمين بشرط كذا وكذا".

ولفت إلى أن أول دعوة لتأسيس الحركة كان في بيت ممدوح حمزة، وممثل حزب عبدالمنعم أبو الفتوح موجود، مؤكدًا أن حزب التجمع لا يقبل بعودة الإخوان للمشهد السياسي، وأردف: "البعض يتحدث وكأن مفيش 30 يونيو، وكأن شيئًا لم يحدث".

ولفت إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي دعا للحوار الوطني في أبريل الماضي، ومضى قرابة السنة، ومازالنا في مرحلة التجهيز للحوار.

وأضاف: "بعد 30 يونيو كان تقطعت السبل بتحالف 30 يونيو، والحوار فرصة لإعادة لم شمل 30 يونيو، وبناء دولة مدنية حديثة، لكن أمد التحضير للحوار طال، الناس ساكتة ومكسوفين من بعض، لامتى هنفضل مكسوفين؟ لابد أن نتصارح للوصول لنتائج، لا يمكن يستمر بهذا الشكل".