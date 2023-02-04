السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

خالد الدستاوي يتفقد قطاع كهرباء دمياط بشمال الدلتا

عضو القابضة خلال
عضو القابضة خلال الزيارة

تفقد المهندس ‏خالد الدستاوي العضو المتفرغ لشئون شركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، اليوم السبت، قطاع كهرباء دمياط التابع لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وكان في استقباله المهندس محمد أحمد عسل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، ومعه نائب رئيس مجلس الإدارة للشئون التجارية ورؤساء قطاعات (التحكم - نظم المعلومات - الجوده - دمياط) ومديري عموم (التحكم - الشئون الفنية - الشئون التجارية - هندسات شمال وجنوب دمياط). 

وزار العضو المتفرغ لشركات التوزيع بالشركة القابضة لكهرباء مصر، المبنى المخصص لمركز تحكم شبكات الجهد المتوسط والعدادات الذكية (جايكا) كما قام بزيارة ميدانية لهندسة جنوب دمياط وتفقد كافة الإدارات بالهندسة ومركز شحن العدادات مسبوقة الدفع ولوحة توزيع المعلمين وتابع منظومة سير العمل بمركز  خدمة العملاء والخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجه الوزارة لتقديم أفضل مستوى خدمة مميز وبأعلى كفاءة وأكثر سرعة للعملاء وكذلك الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة تيسيرا لهم.

وقام الدستاوي، بزيارة المبنى المخصص لمركز تحكم شبكات الجهد المتوسط و العدادات الذكية (جايكا) كما قام بزياره ميدانية لهندسة جنوب دمياط وتفقد كافة الإدارات بالهندسة ومركز شحن العدادات مسبوقة الدفع ولوحه توزيع المعلمين وتابع منظومة سير العمل بمركز خدمة العملاء والخدمات المقدمة للمواطنين في إطار توجه الوزارة لتقديم أفضل مستوى خدمة مميز وبأعلى كفاءة وأكثر سرعة للعملاء وكذلك الخدمات المقدمة لذوي الاحتياجات الخاصة. 

المهندس خالد الدستاوي شركات التوزيع شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء قطاع كهرباء دمياط الشركة القابضة لكهرباء مصر

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