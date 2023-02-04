السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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خالد الجندى: يجب على الأباء ربط أبنائهم بالكتب وتعليمهم احترامها

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه يجب على الآباء ربط أبنائهم بالكتب حتى لا يكون اعتمادهم على الثقافة البصرية من خلال الكمبيوتر فقط.

يجب تعليم الأطفال احترام الكتب

وأضاف، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع عبر فضائية dmc، أنه على الآباء تعليم أولادهم احترام الكتب، وعدم إجبارهم على قراءة نوع معين منها  أو فكر معين، وعليهم التنوع في مصادر المعلومات، مؤكدًا أنه يجب أن يعودوا أبنائهم أن يشكوا في أي كلام يقرأونه وتعليمهم النقد، إلا كتاب الله وسنة نبيه عليه السلام.

وتابع، أنه يجب أن يتم تدريب الأطفال على النقد والاستماع لآرائهم حول ما يقرأونه كما يجب تحفيزهم من خلال المسابقات والجوائز خاصة مع قرب دخول رمضان.

وكان عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، قد أكد، خلال الحلقة، أنه رغم الأزمة الاقتصادية وغلو الأسعار في العالم كله، إلا أن حضور معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 54، فاق الخيال ووصل عدد زوار المعرض أمس إلى نصف المليون مواطن.

خالد الجندي الكتب احترام الكتب ربط أبنائهم بالكتب صادر المعلومات النقد والاستماع تحفيزهم تدريب الأطفال

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