ترفع فيه الأعمال.. موعد شهر شعبان 1444 فلكيًا

يبحث الآلاف من المسلمين في مصر عن موعد شهر شعبان 1444 لما له من فضل عظيم، فحسب ما ورد في السنة النبوية ترفع الأعمال في شعبان، فقد روى أبو داود والنسائي وابن خزيمة من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قلت: يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم في شعبان؟ قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. والحديث حسنه الألباني، من هنا ينتظر الكثير حلول هذا الشهر.

موعد شهر شعبان 1444 فلكيًا

في السياق ذاته ينتظر الكثيرون حلول شهر رمضان الكريم من عام 2023، ويتساءلون عن موعد شهر شعبان 2023، لمعرفة ما تبقى من الوقت على شهر رمضان، ويحرص معهد البحوث الفلكية بشكل دائم على توضيح الحسابات الفلكية التي تشير إلى موعد بداية الشهور العربية، حتى يتمكن المواطنون من حساب ما تبقى من أيام على شهر رمضان.

واهتماما بما يبحث عنه المتابعين والقراء بشكل مستمر، يوضح موقع «الدستور» من خلال هذا التقرير موعد شهر شعبان 2023، لمعرفة عدد الأيام المتبقية على شهر رمضان الكريم، وفق حسابات معهد البحوث الفلكية، كالتالي:

موعد شهر شعبان 2023 فلكيًا

أوضحت الحسابات الفلكية الخاصة بموعد شهر شعبان 2023 أنه من المتوقع أن يولد هلال شهر شعبان لعام 1444 هجريا يوم الإثنين الموافق 20 فبراير الجاري، ليكون ذلك يوم 29 رجب الجاري، ليبدأ شهر شعبان بعد هذا اليوم مباشرة، وفق الحسابات الفلكية.

موعد شهر رمضان 1444 فلكيًا

وتشير الحسابات الفلكية إلى أنه من المتوقع أن يبدأ شهر رمضان الكريم من هذا العام يوم الخميس الموافق 23 مارس المقبل، ما يعني أن ما تبقى من الوقت على حلول الشهر الكريم 47 يوما فقط، لتصل عدد ساعات الصوم يوم الخميس 23 مارس أول أيام رمضان فلكيا، إلى 13 ساعة و59 دقيقة.

فضل شهر شعبان

يعتبر علماء الأزهر شهر شعبان هو ترويض للنفس لاستقبال شهر رمضان الكريم، ويستقبل المسلمون شهر شعبان بالصوم اقتداء بسنة الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، وتروى كتب السيرة العديد من الميزات والفضائل للشهر، الذى يتوسط رجب ورمضان، فى مقدمتها ليلة النصف من شعبان، التى يتجلى فيها الله سبحانه وتعالى على خلقه بعموم مغفرته وشمول رحمته، فيغفر للمستغفرين ويرحم المسترحمين ويجيب دعاء السائلين ويفرِّج عن المكروبين ويعتق فيها جماعة من النار ويكتب فيها الأرزاق والأعمال.