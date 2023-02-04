تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل فى كأس العالم للأندية
يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير المارد الأحمر، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022، والمقرر لها اليوم السبت، فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.
وتتزايد عمليات البحث فى محرك جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي بالتزامن مع إعلان شبكة قنوات أون تايم سبورت إذاعة المباراة مجانًا عبر التردد الأرضي.، بعد حصولها على حقوق بث المباراة عبر التردد الأرضي داخل جمهورية مصر العربية.
فى ذات السياق، تمتلك مجموعة قنوات الرياضية السعودية حقوق بث جميع مباريات مونديال الأندية فضائيًا، حيث تذاع مباريات كأس العالم للأندية عبر تطبيق شاهد وقنوات SSC.
كما تمتلك قناة المغربية الرياضية الأرضية، حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، على التردد الأرضي داخل المملكة المغربية.
ويستعرض «الدستور» لكم فى هذا التقرير جميع الترددات المفتوحة والمشفرة الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي فى ربع نهائي كأس العالم للأندي، كي يتمكن عشاق الكرة فى مصر من مشاهدة المباراة.
تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل فى كأس العالم للأندية
- تايم سبورت الأرضي
- قنوات الرياضية السعودية SSC
- قناة المغربية الرياضية الأضية TNT
تردد قناة تايم سبورت الأرضي الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل
التردد الأرضى لقناة تايم سبورت: UHF 32
كيفية تنزيل قناة تايم سبورت الأرضية على التليفزيون
- توصيل سلك الاستقبال (الآريال) بالتليفزيون الأرضي.
- التأكد من وجود مدخل لاستقبال القنوات الأرضية حيث يُوصل الهوائي بمدخل RF بشاشة التلفاز
- اضغط على كلمة المصدر أو Source واختار البث على الاستقبال الأرضي TV.
- في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك
- اضغط على عمل بحث أو توليف تلقائي وقم باختيار البحث الرقمي وانتظر القناة حتى يتم تنزيلها.
تردد قنوات السعودية الرياضية
تردد قنوات SSC نايل سات
- التردد: 12523
- الاستقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
تردد قناة SSC عربسات
- التردد: 12418
- الاستقطاب: أفقي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 4/3
تردد قناة المغربية الأرضية
تردد قناة الرياضية المغربية الارضية TNT
- التردد: 11157
- القمر الصناعي: النايل سات
- الاستقطاب: رأسي
- معامل تصحيح الخطأ: 5/6
- معدل الترميز: 27500
تردد قناة الرياضية المغربية tnt على عرب سات
- تردد القناة: 12683
- استقطاب: عمودي
- معدل الترميز: 27500
- معامل تصحيح الخطأ: 3/4