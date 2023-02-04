يبحث عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير المارد الأحمر، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل فى ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022، والمقرر لها اليوم السبت، فى تمام الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

وتتزايد عمليات البحث فى محرك جوجل عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي بالتزامن مع إعلان شبكة قنوات أون تايم سبورت إذاعة المباراة مجانًا عبر التردد الأرضي.، بعد حصولها على حقوق بث المباراة عبر التردد الأرضي داخل جمهورية مصر العربية.

فى ذات السياق، تمتلك مجموعة قنوات الرياضية السعودية حقوق بث جميع مباريات مونديال الأندية فضائيًا، حيث تذاع مباريات كأس العالم للأندية عبر تطبيق شاهد وقنوات SSC.

كما تمتلك قناة المغربية الرياضية الأرضية، حقوق بث مباريات كأس العالم للأندية، على التردد الأرضي داخل المملكة المغربية.

ويستعرض «الدستور» لكم فى هذا التقرير جميع الترددات المفتوحة والمشفرة الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي فى ربع نهائي كأس العالم للأندي، كي يتمكن عشاق الكرة فى مصر من مشاهدة المباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل فى كأس العالم للأندية

تايم سبورت الأرضي

قنوات الرياضية السعودية SSC

قناة المغربية الرياضية الأضية TNT

تردد قناة تايم سبورت الأرضي الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل

التردد الأرضى لقناة تايم سبورت: UHF 32

كيفية تنزيل قناة تايم سبورت الأرضية على التليفزيون

توصيل سلك الاستقبال (الآريال) بالتليفزيون الأرضي. التأكد من وجود مدخل لاستقبال القنوات الأرضية حيث يُوصل الهوائي بمدخل RF بشاشة التلفاز اضغط على كلمة المصدر أو Source واختار البث على الاستقبال الأرضي TV. في حالة إذا كانت القناة غير موجودة اضغط على الإعدادات الموجودة بالريموت كنترول الخاص بك اضغط على عمل بحث أو توليف تلقائي وقم باختيار البحث الرقمي وانتظر القناة حتى يتم تنزيلها.

تردد قنوات السعودية الرياضية

تردد قنوات SSC نايل سات

التردد: 12523

الاستقطاب: عمودي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

تردد قناة SSC عربسات

التردد: 12418

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 4/3

تردد قناة المغربية الأرضية

تردد قناة الرياضية المغربية الارضية TNT

التردد: 11157

القمر الصناعي: النايل سات

الاستقطاب: رأسي

معامل تصحيح الخطأ: 5/6

معدل الترميز: 27500

تردد قناة الرياضية المغربية tnt على عرب سات