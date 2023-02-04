السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل تعليم الوادي الجديد يتابع منظومة العمل بمدرسة بلاط الزراعية

جانب من تفقد المزرعة
جانب من تفقد المزرعة

أثنى سيد عبدالعزيز عطية، وكيل التعليم بالوادي الجديد، على سير منظومة العمل بمدرسة بلاط الزراعية تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، والدكتورة حنان مجدي، نائب المحافظ، لتقديم الدعم لمدارس التعليم الفني.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية اليوم السبت للمدرسة، يرافقه مدير إدارة بلاط التعليمية، حيث تفقد الأقسام العملية ومزرعة المدرسة والصوبة الزراعية والتي تتضمن مجموعة من الخضروات والحشائش الخضراء.

وأكد دعمه كل ما من شأنه الارتقاء والنهوض بالتعليم الفني، والذي يُعد قاطرة التنمية وأحد الركائز الأساسية لدفع عجلة التنمية وتهيئة أجيال مستقبلية مؤهلة ومدربة تغزو سوق العمل الحر.

وكيل التعليم بالوادى الجديد سير منظومة العمل وزير التربية والتعليم الإرتقاء والنهوض بالتعليم قاطرة التنمية دفع عجلة التنمية

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