السبت 04 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

إصابة 3 فى حادثين منفصلين بالمنيا

حادث
حادث

أصيب 3 في حادثي تصادم دراجة نارية وملاكي في مركز مغاغة بشمال محافظة المنيا، وسيارتين بالطريق الصحراوي الغربي أمام مركز مطاى.

 البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارتين أرقام "8465 د م ع"، ملاكي، "3817 ن ا ا"، ملاكي، بالطريق الصحراوي الغربي أمام مدخل مركز مطاي.

كشفت الأجهزة الأمنية من خلال الفحص وقوع الحادث بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة عبد الواحد عبد السميع 30 عامًا، سائق، مقيم بالقاهرة، بكسر بالقدم، وتم نقله لمستشفى سمالوط النموذجي لتلقي العلاج، وتم التحفظ على السيارتين تحت تصرف النيابة العامة.

 بينما تلقي مأمور مركز شرطة مغاغة، بلاغا بوقوع حادث تصادم بين دراجة نارية بدون لوحات معدنية والسيارة رقم "837 ن ط س"، ملاكي، بشارع عبد العظيم بمدينة مغاغة، بسبب السرعة، مما أسفر عن إصابة كل من طالب، عامل، يقيمان بمركز مغاغة، وتم نقلهما إلى المستشفى المركزي لتلقي العلاج وتحفظت سلطات الأمن على السيارة والدراجة لحين انتهاء التحقيقات.

تصادم دراجة نارية ملاكي مركز مغاغة محافظة المنيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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