السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحرى عن سيدة سرقت طبيبا فى روض الفرج

ضبط سيدة
ضبط سيدة

أمرت نيابة روض الفرج الجزئية، اليوم، بحبس سيدة 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ لتورطها في سرقة طبيب، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

كان تبلغ لقسم شرطة روض الفرج من طبيب، يفيد بتضرره من إحدى السيدات المريضات طرفه وزوجها لحضورهما للشقة محل سكنه، كائنة أعلى مقر العيادة خاصته، بدعوى استشارته طبياً.

وتمكنا من مغافلته وسرقة الحقيبة الخاصة به، وبداخلها هاتفان محمول، مبلغ مالي، بعض المستندات الشخصية ولاذا بالفرار. 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وتبين أنهم أحد الأشخاص، سيدتان، لأحدهما معلومات جنائية، مقيمين بمحافظة القليوبية. 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وأمكن ضبط المتهمين المشار إليهما وبحوزتهما مبلغ مالى، هاتفان محمول المستولى عليهما، وتبين أن المتهم محبوس على ذمة إحدى القضايا.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة" بالاشتراك مع المتهم المشار إليه، واعترفا بإنفاقهما باقي المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية والتخلص من باقي محتويات الحقيبة بإلقائها بالطريق العام.

باستدعاء المجني عليه اتهمهم بارتكاب الواقعة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، العرض على النيابة للتحقيق.

نيابة روض الفرج الجزئية سيدة حبس تحريات المباحث سرقة عيادة طبيب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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