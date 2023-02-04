السبت 04 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد قناة TNT الرياضية المغربية الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل في كأس العالم

الأهلي
الأهلي

يكثف عشاق كرة القدم في مصر البحث عن تردد القناة المغربية الرياضية المفتوحة حيث يلعب النادي الأهلي ثاني مبارياته اليوم فى كأس العالم للأندية فى دور ربع نهائي كأس العالم للأندية أمام نادي سياتل سوندرز الأمريكي على ملعب ابن بطوطة فى مدينة طنجة فى المغرب ويهتم عشاق الساحرة المستديرة بهذه المباراة كونها مؤهلة للقاء ريال مدريد في نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي وسياتل سوندرز بطل أمريكا في كأس العالم للأندية

وتحدد موعد مباراة الأهلي وسياتل سوندرز بطل أمريكا اليوم السبت 4 فبراير 2023، الساعة 7 بتوقيت مصر، ويوافق موعد ماتش الأهلي اليوم الساعة 6 مساءً بتوقيت المغرب، كما يوافق موعد مباراة الأهلي اليوم ضد ساوندرز الساعة 8 بتوقيت السعودية البحرين والكويت.

تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل سوندرز فى كأس العالم للأندية 2023

ومن القنوات الناقلة للمبارة هي القناة المغربية الرياضية لذا يأتي عنوان "تردد قناة المغربية الرياضية الناقلة لمباراة سياتل سوندرز والأهلي اليوم عبر البث الأرضي " في مقدمة البحث وفي إطار خدمات "الدستور نقدمه في السطور الأتية:

الموعد الصحيح.. تردد قناة SSC الرياضية السعودية المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

تردد قناة المغربية 2 الأرضية والاستقطاب: 12015 (V).

اسم القناة: 2M TV Maroc.

معامل الترميز: 27500.

تردد قناة TNT الرياضية المغربية arryadia tnt hd الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل سوندرز اليوم

تردد قناة TNT الرياضية المغربية على القمر الصناعي نايل سات: 11513.

معامل الاستقطاب: عمودي.

 

معدل الترميز: 27500.

 

تصحيح الخطا: 3/4.

 

تردد آخر لقناة TNT الرياضية المغربية قناة arryadia tnt hd على القمر الصناعي عرب سات: 11863.

 

معامل الاستقطاب: عمودي.

 

معدل الترميز: 27500.

 

تصحيح الخطا: 3/4.

 

معلق مباراة الأهلي وسياتل سوندرز

أعلنت مجموعة قنوات SSC الرياضية السعودية، الناقلة لمباريات كأس العالم 2023، على القمر الصناعي النايلسات، أن معلق مباراة الأهلي وسياتل اليوم والتى سيتم نقلها عبر قناة SSC1 HD، وهو المعلق الرياضي السعودي حماد العنزي.

وبدأ المعلق الرياضي السعودي حماد العنزي العمل فى التعليق الصوتي علي المباريات عام 2006.

حكم مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية

وفي وقت سابق، اختار الفيفا أنتوني تايلور ليكون حكم مباراة الأهلي المباراة، ويعاونه الثنائي الإنجليزي جاري بيسويك وآدم نون والفرنسي نينج ماجستر حكما رابعا والإيطالي ماسيميليانو إيراتي لتقنية الفيديو ويساعده جيروم بريسارد والمغربي رضوان جيد ومواطنه مقران جواري.

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الموعد الصحيح.. تردد قناة SSC الرياضية السعودية المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل

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