السبت 04 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

الموعد الصحيح.. تردد قناة SSC الرياضية السعودية المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل

الأهلي
الأهلي

يهتم الملايين بمعرفة تردد القناة السعودية الرياضية المفتوحة المجانية حيث ينتظر عشاق المارد الأحمر النادي الأهلي في مصر والوطن العربي لقاءه مع نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب. 

الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

يزداد البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية عبر محركات البحث العالمية، إذ يبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي عن موعد مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة، بعد أن حقق الشياطين الحمر الفوز على أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية بثلاثية نظيفة، لمتابعة المباراة الممهدة للقاء ريال مدريد في نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي

وتستعرض «الدستور» خلال السطور التالية تردد القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي

وهناك الكثير من اللغط حول موعد المباراة وتصدر الموعد الترند عبر محرك البحث ومن المفترض يواجه النادي الأهلي المصري نظيره الأمريكي ستايل ساوندرز في مباراة ربع النهائي، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي في كأس العالم للأندية اليوم السبت الموافق، 4 فبراير 2023، على استاد طنجة، في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت المغرب، والـ 7 مساءً بتوقيت مصر، والـ 8 بتوقيت السعودية.

أقرأ أيضًا: تردد القناة المغربية الرياضية الناقلة المجانية لمباريات بطولة كأس العالم للأندية

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في كأس العالم للأندية على النايل سات

تنقل عدد من القنوات المجانية والمفتوحة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز غدًا، وفيما يلى تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي ضد سياتل ساوندرز في كاس العالم للاندية:

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وسياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية

تردد قناة aeatv على نايل سات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

قناة SSC الرياضية السعودية المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل

- القمر الصناعي: نايل سات.

 

- التردد: 12523.

 

- الاستقطاب: عمودي.

 

- معدل الترميز: 27500.

 

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

 

قناة ssc sports السعودية

- القمر: عرب سات.

 

- التردد: 12418.

 

- الاستقطاب: أفقي.

 

- معدل الترميز: 27500.

 

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

 

القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: العرب سات.

 

- التردد: 11157.

 

- معامل استقطاب: عمودي.

 

- معدل الترميز: 27500.

 

- تصحيح الخطأ: 5/6.

 

القنوات الناقله لمباراه الاهلي

قناة المغربية الرياضية

التردد: 10872.

 

القمر: هوتبيرد

 

معامل الاستقطاب: عمودي.

 

معدل الترميز: 27500.

 

تصحيح الخطا: 3/4.

 

تردد القناة السعودية الاهلى النادي الأهلي مصر كأس العالم للأندية 2023 سياتل الأمريكي سياتل ساوندرز

مواد متعلقة

تردد قناة aeatv على نايل سات الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

رئيس التحرير

وائل لطفي

ابدأ فى دعم «ابدأ»

الأكثر قراءة

لينك تسجيل قراءة الغاز بتروتريد 2023

أولى ثانوي.. لينك الاستعلام عن نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2023

الموعد الصحيح.. تردد قناة SSC الرياضية السعودية المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل

برقم الجلوس.. ننشر رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 في جميع المحافظات

46.3 % ارتفاعًا فى صادرات مصر لرومانيا أول 10 أشهر من 2022

وزارة التضامن تفتح باب التقدم للإشراف على حج الجمعيات الأهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس رأفت رؤوف الجاولي

أرقى لغة

صفاء النجار

معرض القاهرة الدولى للكتاب.. التحليق بجناحى إيزيس وعين حورس

سارة شريف

فى المكان الصحيح

ماجد حبته

ارفعوا أيديكم عن إفريقيا

خالد حريب

الهبدجية اشتكوا

محمد عبدالعزيز

الأب بطرس.. نموذج للمحبة

د هند جاد

الدين.. بعين الولايات المتحدة الأمريكية

أحمد الصغير

سلطة رجال الدين والدولة المصرية.. عبر العصور المختلفة!

صور

ندوة مناقشة كتاب «الدبلوماسية الثقافية بين الأصل والصورة» في معرض القاهرة

إقبال كبير على معرض القاهرة الدولى للكتاب فى يومه العاشر

معرض القاهرة للكتاب 2023.. ندوة مناقشة كتاب رتينة كلوب قديمة

محطة تل أبيب

المزيد

بينهم حالات حرجة.. إصابة 6 فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلى جنوب أريحا

رئيس النواب الأردنى: الحكومة الإسرائيلية أصبحت عبئًا على عملية السلام

ما بعد «هجوم القدس».. سيناريوهات التصعيد بين إسرائيل والفلسطينيين