الموعد الصحيح.. تردد قناة SSC الرياضية السعودية المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل

يهتم الملايين بمعرفة تردد القناة السعودية الرياضية المفتوحة المجانية حيث ينتظر عشاق المارد الأحمر النادي الأهلي في مصر والوطن العربي لقاءه مع نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي في ربع نهائي بطولة كأس العالم للأندية المقامة بالمغرب.

الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

يزداد البحث عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة في كأس العالم للأندية عبر محركات البحث العالمية، إذ يبحث عشاق الساحرة المستديرة في مصر والوطن العربي عن موعد مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية والقنوات الناقلة، بعد أن حقق الشياطين الحمر الفوز على أوكلاند سيتي في المباراة الافتتاحية بثلاثية نظيفة، لمتابعة المباراة الممهدة للقاء ريال مدريد في نصف النهائي.

موعد مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي

وتستعرض «الدستور» خلال السطور التالية تردد القنوات المجانية والمفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في كأس العالم للأندية.

موعد مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي

وهناك الكثير من اللغط حول موعد المباراة وتصدر الموعد الترند عبر محرك البحث ومن المفترض يواجه النادي الأهلي المصري نظيره الأمريكي ستايل ساوندرز في مباراة ربع النهائي، ومن المقرر أن يكون موعد مباراة الأهلي وسياتل الأمريكي في كأس العالم للأندية اليوم السبت الموافق، 4 فبراير 2023، على استاد طنجة، في تمام الساعة الـ 6 مساءً بتوقيت المغرب، والـ 7 مساءً بتوقيت مصر، والـ 8 بتوقيت السعودية.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي في كأس العالم للأندية على النايل سات

تنقل عدد من القنوات المجانية والمفتوحة مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز غدًا، وفيما يلى تردد القنوات المجانية المفتوحة الناقلة لمباراة الاهلي ضد سياتل ساوندرز في كاس العالم للاندية:

قناة SSC الرياضية السعودية المجانية الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

قناة ssc sports السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

تردد القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.

القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 11157.

- معامل استقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

القنوات الناقله لمباراه الاهلي

قناة المغربية الرياضية

التردد: 10872.

القمر: هوتبيرد

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.