السبت 04 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

إقبال كبير على إصدارات مكتبة الإسكندرية بمعرض الكتاب

معرض الكتاب 2023
معرض الكتاب 2023

شهدت أجنحة مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، إقبالاً كبيرًا من جمهور المعرض على مطبوعاتها، حيث تصدرت مبيعات مكتبة الإسكندرية بالمعرض الأعداد المختلفة من سلسلة "التراث الإنساني للنشء والشباب".

وكما يوجد إقبال على كتاب ‏”كلمات من الحياة في مصر القديمة”، وكتاب "‏مصر الخالدة"، والأعداد ٥٠-٤٩-٤٨ من مجلة "ذاكرة مصر"، وكتاب "‏ضبط النص بين المخطوط والمطبوع"، والجزئين الأول والثاني من كتاب "الانتصار لواسطة عقد الأمصار"، وكتاب "كيمياء السعادة"، وكتاب "‏دليل النباتات في مصر القديمة"، وكتالوج "خضير البورسعيدي"، بالإضافة إلي كتاب "‏كيف تقرأ المصرية القديمة - الهيروغليفية".

وتشارك مكتبة الإسكندرية بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الرابعة والخمسين بجناحين أحدهما للعرض وهو مخصص للاطلاع وتفقد إصدارات المكتبة وآخر للبيع، من خلالهما تقدم المكتبة لجمهور المعرض أكثر من ٥٥٠ عنوان من أحدث وأبرز إصداراتها التي تتميز بالتعددية والتنوع الكبير في العديد من الجوانب أبرزها التعددية في أقسام وتخصصات العلوم والمعارف الإنسانية التي تتناولها تلك إصدارات المكتبة، بالإضافة إلي التنوع في أساليب الطباعة من طبعة فاخرة إلى طبعة اقتصادية أو شعبية، حرصاً من مكتبة الإسكندرية علي أن يتناسب منتجها الثقافي كافة الفئات والشرائح المجتمعية.

وحرص جمهور المعرض علي اقتناء الأعداد الجديدة من إصدارات مكتبة الإسكندرية الدورية التي توليها المكتبة مساحة كبيرة من الاهتمام ضمن مطبوعاتها، ومن أبرزها مجلة "ذاكرة مصر"؛ التي تُعنى بالتراث الشعبي والهوية والتاريخ الوطني المصري، ومجلة "ذاكرة العرب"؛ والتي تهتم بالتراث الثقافي والتاريخي والحضاري للبدان العربية والإسلامية وتهدف إلي التأكيد علي أهمية استعادة الذاكرة العربية للحاضر العربي الراهن، بالإضافة إلي "سلسلة كراسات قبطية"، ودورية "علم المخطوط"، وحولية "أبجديات".

كما حرصت مكتبة الإسكندرية على تقديم ما هو مميز لجمهور المعرض هذا العام، حيث خصصت خصم يُقدر بـ٢٠٪؜ علي مطبوعاتها داخل المعرض، ينتهي هذا الخصم بانتهاء فترة انعقاد المعرض.

مكتبة الاسكندرية الإسكندرية معرض القاهره الدولي للكتاب

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وائل لطفي

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