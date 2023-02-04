ياباني أصلي.. إقبال كبير على «الأنمي» بمعرض الكتاب

شهد جناح اليابان بقاعة ٣ في معرض الكتاب الذي يقام في مركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، زحاماً كبيراً صباح اليوم بسبب قيام المسؤولين عن الجناح ببعض الفعاليات والأنشطة التي جذبت إليهم زائري المعرض، ومنها أكتب أسمك بالياباني، تعلم رسومات الإنمي، وهي الرسومات الشهيرة التي يهواها عدد كبير من المصريين، وخاصة رواد مواقع التواصل الاجتماعي .

ويقول محمد يوسف، أحد الشباب الذي اصطف أمام جناح اليابان منتظرا دوره في توقيع أسمه باللغة اليابانية: “هذه هي المرة الأولى التي أزور فيها جناح اليابان بمعرض الكتاب، وفوجئت بهذه الفعاليات والأنشطة الشيقة، وخاصة أني من عشاق رسومات الإنمي، التي تشبه الكوميكس، ولكنها أكثر دموية وعنف، ومع ذلك لها جمهور كبير وسط المصريون، وفكرة كتابة الاسم بالياباني، جديدة أيضاً، خاصة وأنه من المعروف عن اللغة اليابانية صعوبة التعامل معها، واتمنى استمرار أيام المعرض عن الفترة المحددة، خاصة وأن هذا العام شهد إقبالا كبيرا من المواطنين”.

وتقام فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ 54، خلال الفترة من 25 يناير إلى 6 فبراير.

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في 25 يناير، فعاليات المعرض بحضور وزراء ومثقفين مصريين وعرب، فيما فتح المعرض أبوابه للجمهور اعتباراً من اليوم التالي.

وتحل المملكة الأردنية ضيف شرف المعرض لهذا العام، فيما اختير الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين شخصية العام، ورائد أدب الأطفال الكاتب كامل كيلاني شخصية معرض الطفل.

ويقام المعرض في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، تحت شعار "على اسم مصر.. معاً نقرأ، نفكر، نبدع".

ويشارك في معرض القاهرة للكتاب هذا العام 1047 ناشرًا مصريًّا وعربيًّا وأجنبيًّا، من 53 دولة، من بينها دولٌ تشارك لأول مرة مثل الأرجنتين وكولومبيا والدومينيكان، بالإضافة إلى قرابة 500 فعالية ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز وقامات مصرية عربية وعالمية.