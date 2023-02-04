ذبح من الرقبة.. القبض على المتهم فى واقعة «طفل التوك توك» بسوهاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج من كشف غموض تعرض طفل يعمل سائق "توك توك" لعملية ذبح بالرقبة.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة شابا يقيم بدائرة مركز شرطة طما تم ضبطه.

ترجع الواقعة عقب تلقى اللواء مدير أمن سوهاج بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بإصابة سائق توك توك بجرح ذبحى بالرقبة أعلى كوبرى طما العلوى وتم نقله إلى المستشفى المركزى الذي قام بإحالته للمستشفى الجامعى للعلاج.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها اللواء مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية ورئيس فرع بحث الشمال ونائبه ورئيس وحدة مباحث مركز شرطة طما ومعاونوه بورود من المستشفى المركزى بطما بوصول طفل يعمل سائق توك توك مصابا بجرح ذبحى بالرقبة وما زال على قيد الحياة .

وتشكل فريق بحث لكشف غموض الواقعة والتوصل إلى مرتكبيها ومن خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة وفحص كاميرات المراقبة الموجودة بالقرب من منطقة الحادث.

وبسؤال المجنى عليه قام بالإدلاء بأوصاف الشاب الذى قام باستقلال التوك معه، حيث أشار إلى أنه قام باستقلال "التوك توك" معه من مركز صدفا وطلب منه التوصيل إلى مدينة طما وعقب الوصول طلب منه الصعود أعلى الكوبرى العلوى وأثناء تواجده بالخلف أخرج سكينًا من طيات ملابسه وقام بذبحه من الرقبة وفر هاربًا بالزراعات المجاورة للكوبري.

وأمكن التوصل إلى الجانى وتبين أنه شاب يقيم بإحدى قرى طما، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة؛ لسرقة “التوك توك” الخاص بالمجني عليه.

وتحرر محضر بالواقعة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيق.