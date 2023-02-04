السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

وزير البترول لـ«الدستور»: مراجعة كل الاتفاقيات السابقة لبحث ما تم إنجازه

المهندس طارق الملا
المهندس طارق الملا وزير البترول

قال المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إن الوزارة تراجع في الوقت الحالي ما تم توقيعه من اتفاقيات خلال الفترة الماضية، لبحث ما تم إنجازه وما هي الاتفاقيات التي تخضع للتنفيذ في الوقت الحالي.

 وأضاف الملا، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الوزارة والقطاع لديهما تنوع في الاتفاقيات سواء في مجال البتروكيماويات أو الغاز الطبيعي أو التسويق والنقل.

وكشف « الملا » في وقت سابق أن قطاع البترول سيقدم ١٣ اتفاقية جديدة للبحث عن البترول والغاز مع الشركات العالمية باستثمارات حدها الأدنى ٦٥٠ مليون دولار إلى البرلمان، بعد موافقة مجلس الوزراء أمس عليها والتوقيع المبدئي مع الشركات، وستشمل البحث في مناطق البحر المتوسط والصحراء الغربية وخليج السويس. 

كان قد أعلن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية عن أن الرئيس عبدالفتاح السيسي سيفتتح الدورة السادسة من مؤتمر ومعرض مصر الدولى للبترول "إيجبس 2023"، والذي تنعقد فعالياته تحت شعار "شمال إفريقيا والمتوسط: دعم العرض والطلب العالمى على الطاقة المستدامة"، بحضور رفيع المستوى من وزراء الطاقة والبترول في عدد من دول العالم والامناء العموم لكبريات منظمات الطاقة الإقليمية والدولية ورؤساء كبريات الشركات العالمية للطاقة والبترول والغاز للمشاركة في الحدث الذي تبوأ مكانته كمؤتمر رائد في مجال الطاقة في المنطقة.

البتروكيماويات البترول والثروة المعدنية البترول والغاز إزالة الكربون الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية تراجع الاتفاقيات السابقة لبحث ما تم إنجازه

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