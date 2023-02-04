السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

زراعة 323 ألف فدان قمح في محافظة الوادي الجديد حتى الآن

قمح
قمح

أكد الدكتور مجد المرسي وكيل مديرية الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، أن المديرية انتهت من حصر المساحات المنزرعة بالأقماح لموسم 2023، والذي قدر 323296.3 فدان قمح حتى الآن بمختلف المزارع والشركات الزراعية الخاصة المنتشرة على مستوى المحافظة، لافتا أن أكبر المساحات المنزرعة بالقمح تقع بمنطقة شرق العوينات التابعة لمركز الداخلة بإجمالي 178511 فدانا.

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أن المدرسة الحقلية مستمرة بجميع الإدارات الزراعية وتواجد فرق متنقلة بين الحقول والتي ساهمت بشكل كبير في تحسن وزيادة الإنتاج بعد شرح مفصل عن زراعة الأقماح والأصناف المهمة وطرق التسميد الجيد خلال فترة الزراعة ومكافحة الحشائش والمبيدات اللازمة لذلك، وأهمية التوقيت المناسب لرش الحشائش والعمليات الزراعية والخدمة الجيدة للمحصول وأهمية الري في المراحل المختلفة لنمو محصول القمح دون مشاكل.

وأكد الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة، تنظيم ندوات حقلية عن زراعة القمح والتوصيات الفنية المناسبة لتلك المرحلة من ناحية الري والتسميد ومتابعة أمراض المحصول ثم أعقبها المرور على عدد من الحقول الإرشادية والمرور على تجميعة إرشادية على مساحة خمسة أفدنة سخا 95 بنظام المطري تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد بدراسة إمكانية تنفيذ تجربة الري المطري بالأراضي الزراعية التابعة لصندوق استصلاح الأراضي، لترشيد استهلاك المياه الجوفية.

وقال وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن الدكتور رضا محمد على رئيس معهد المحاصيل الحقلية ورئيس الحملة القومية للقمح اعتمد توصيات هامة لتعميمها على مزارعي القمح وضرورة اتباعها خلال شهر فبراير للحفاظ على كثافة نمو المحصول.

 

 

محصول القمح المحاصيل الحقلية والاستراتيحية الوادي الجديد فلاحي الواحات اهمية إقتصادية وقومية لسد الفجوة الغذائية الحكومة المصرية التوسع الزراعى المدرسة الحقلية

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