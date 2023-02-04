السبت 04 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

رئيس جامعة القاهرة يلتقي المستشار التعليمي الصيني

رئيس جامعة القاهرة
رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت

أكد رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الخشت، أن مجالات التعاون مع الجانب الصيني وصلت إلى حد كبير؛ ومن أبرزها إنشاء وافتتاح معهد كونفوشيوس النموذجي الجديد، والتوسع في دورات تعليم اللغة الصينية، وعقد درجات علمية مشتركة لبرامج عديدة، ووجود جامعة القاهرة فنيا وتدريبيا في مشروع تعليم اللغة الصينية في المدارس، مشيرا إلى موافقة مجلس جامعة القاهرة خلال جلسته شهر يناير الماضي على خطاب نوايا للتعاون مع جامعة جيلين الصينية لإنشاء درجة علمية مزدوجة للبكالوريوس لتعليم اللغة العربية للطلاب الصينين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس جامعة القاهرة، بمكتبه، المستشار التعليمي الصيني لو تشون شنغ، لبحث تعزيز التعاون المشترك بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية في مختلف المجالات البحثية والتعليمية.
ورحب رئيس جامعة القاهرة، بعقد درجات علمية مشتركة مع الجامعات الصينية في مجالات دراسية متعددة مثل الأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي والمجال الهندسي وغيرها من المجالات.
من جانبه، قال المستشار التعليمي الصيني، إن جامعة القاهرة تعد من أشهر الجامعات في العالم العربي وهي مهد التعليم المصري لتخريجها العلماء والأدباء.. معربا عن تقديره لإسهامات الجامعة وخريجيها في المجتمع الدولي.
واستعرض المستشار التعليمي الصيني، التبادلات بين جامعة القاهرة والجامعات الصينية.. مشيرا إلى أنها تبادلات حققت ثمارا متواصلة، وأعرب عن تقديره لهذا التعاون وما أسفر عنه من إنجازات.
وأشاد بالجهود الكبيرة والدعم الذي تقوم به جامعة القاهرة في تعليم اللغة الصينية بالمدارس المصرية، لافتا إلى أنه بسبب المكانة العالية لجامعة القاهرة ظلت الاختيار الأهم للطلاب الصينيين الذين يرغبون في استكمال دراساتهم العليا في الشرق الأوسط حيث يدرس بها عدد كبير من الطلاب الصينيين لحرصها على خلق الظروف الجيدة لتعليم هؤلاء الطلاب، موجها الشكر لرئيس الجامعة الدكتور محمد الخشت على رعايته للطلاب الصينيين وتوفير بيئة إيجابية لهم.

رئيس جامعة القاهرة الدكتور محمد عثمان الجانب الصيني معهد كونفوشيوس النموذجي الجديد جامعة جيلين الصينية درجة علمية

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