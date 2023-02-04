حدث ليلا.. سقوط «تاجر عملة» بالتجمع و12 «عصابة» لسرقة السيارات

شهدت الساعات الماضية عددًا من الحوادث، وترصد «الدستور» أبرزها من خلال نشرة «حدث ليلًا»، والتي جاء أبرزها كالتالي.

سقوط 12 تشكيل عصابي لسرقة السيارات بقنا

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا بتوجيه حملة أمنية مكبرة، استهدفت ضبط حائزى ومتجرى الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن ضبط متهمين هاربين فى قضية "قتل" وضبط بحوزتهما “2 بندقية آلية - طبنجة - عدد من الطلقات - 17 ألف قرص من عقار التامول المخدر - مبلغ مالى”.

كم تم ضبط 12 تشكيل عصابى (تشكيلين سرقة سيارات – 10 تشكيلات سرقة دراجات نارية) ضموا 40 متهمًا بينهم 16 عميل سيئ النية، تخصص نشاطهم الإجرامى فى سرقات السيارات والدراجات النارية.

وضُبط بإرشادهم “216 دراجة بخارية مُبلغ بسرقتها - 11 سيارة مُبلغ بسرقتها - من بينهم سيارة كانت مُحملة بمجموعة من إكسسوارات الهواتف المحمولة تقدر قيمتها بحوالى 300 ألف جنية”.

إصابة 8 أشخاص فى حادث سير بطريق مطروح- الإسكندرية الساحلى

نجا 8 أشخاص من الموت نتيجة حادث مروري، مساء اليوم الجمعة، على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، بسبب تصادم سيارتين ميكروباص وربع نقل دبل كابينة.

كانت قد انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتقديم الإسعافات الأولية، وتم نقل جميع المصابين إلى أقرب مستشفى وأخطرت شرطة النجدة اللواء السيد سلطان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن مطروح بالحادث.

واستقبل مستشفى مطروح، مساء اليوم، الجمعة جميع مصابي حادث تصادم سيارتين بطريق مطروح، وجار تكثيف الجهود من خلال فريق الانتشار السريع بقسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى، وعمل الأشعة اللازمة لهم، وإجراء التحاليل، وتقديم الخدمات الطبية العاجلة والمتميزة لهم حتى تماثلهم للشفاء.

وانتقلت على الفور مباحث قسم شرطة مطروح ومباحث مرور مطروح إلى موقع الحادث، وجار الفحص للتعرف على أسباب وقوع الحادث والكشف عن ملابساته ورفع تقرير بتفاصيل الحادث إلى جهات التحقيق.

«جرعة مخدرات زائدة» تنهى حياة سائق بالخانكة

لقي سائق مصرعه، إثر تناوله جرعة زائدة من المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الخانكة بالقليوبية، وأمرت جهات التحقيق بانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثمان وصرحت بدفن جثة واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة.

كشفت التحريات أن السائق قد لقى مصرعه، إثر تناوله جرعة من زائدة من المواد المخدرة، بدائرة قسم شرطة الخانكة، جرى نقله لمستشفى الدمرداش بالقاهرة، لتلقي العلاج إلا أنه توفي أثناء محاولة إسعافه، إثر تعرضه لهبوط حاد بالدورة الدموية وتوقف بعضلة القلب نتيجة حقن خاطئ، وتم التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

سقوط «تاجر عملة» بالتجمع الأول فى قبضة الشرطة

ألقى رجال الأمن بوزارة الداخلية، القبض على أحد الأشخاص بالقاهرة، لقيامه بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، وبحوزته عملات محلية وأجنبية، بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة الجديدة.

وأكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول، بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الاتجار بالنقد الأجنبي خارج السوق المصرفي، متخذًا من دائرة قسم شرطة عابدين مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تردده على المنطقة المشار إليها، وبحوزته مبالغ مالية عملات ومحلية وأجنبية، وبمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.