السبت 04 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: سنرد على العقوبات الجديدة التى فرضتها كندا

وزارة الخارجية الروسية
وزارة الخارجية الروسية

 قال السفير الروسي لدى أوتاوا، أوليج ستيبانوف:  أن موسكو  سترد على العقوبات الجديدة التي فرضتها كندا على مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، وعدد من الصحفيين والفنانين.

 

وقال ستيبانوف - في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية :  "سيكون هناك رد، نحن دائما نتصرف على أساس مبدأ المعاملة بالمثل".

 

وسبق وأعلنت  وزارة الخارجية الكندية، إضافة 38 اسما جديدا، و16 كيانا قانونيا، من ضمنهم مجموعة "روسيا سيفودنيا" الإعلامية، وعدد من الفنانين الروس، لقائمة العقوبات الروسية متهمة إياهم بنشر "معلومات مضللة والدعاية".

 

البنتاجون يعلن عن مساعدات جديدة بـ2.2 مليار دولار لأوكرانيا

وفي سياق منفصل، أعلنت واشنطن، أنّها ستقدم إلى كييف مساعدة عسكرية إضافية بقيمة 2.2 مليار دولار تتضمّن صواريخ دقيقة التصويب يبلغ مداها ضعف مدى الصواريخ التي تستخدمها كييف حاليًا ضدّ القوات الروسية.

 

وقال البنتاجون، في بيان، إنّ المساعدة تشتمل على"قدرات دفاع جوي حاسمة لمساعدة أوكرانيا في الدفاع عن سكّانها، فضلًا عن مركبات مشاة مدرّعة"، وذخيرة لراجمات صواريخ "هيمارس".

 

من جهته، أوضح المتحدّث باسم وزارة الدفاع الأمريكية بات رايدر للصحفيين، أنّ الحزمة تشتمل على (جي إل إس دي بي) وهي قنابل صغيرة متّصلة بصواريخ يتمّ إطلاقها من الأرض، ويصل مداها إلى 150 كلم.

 

ويمكّن هذا المدى القوات الأوكرانية من استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية ومخازن الذخيرة البعيدة من خطوط التماس.

 

وأضاف "رايدر"، أنّ هذه الصواريخ ستوفّر للأوكرانيين "قدرة استهداف مداها أطول.. ممّا سيمكّنهم من تنفيذ عمليات للدفاع عن بلادهم واستعادة أراضيهم".

 

وحتى الآن زوّدت واشنطن القوات الأوكرانية صواريخ هيمارس يصل مداها إلى 80 كلم، لكنّ كييف ما فتئت تطالب واشنطن بتزويدها ذخيرة أطول مدى لكي تتمكّن من استهداف الخطوط الخلفية للقوات الروسية.

 

وبامتلاكها صواريخ يصل مداها إلى 150 كلم ستتمكّن القوات الأوكرانية من ضرب أيّ هدف تريده في دونباس وزابوريجيا وخيرسون، المناطق الثلاث التي تحتلّها القوات الروسية، بالإضافة إلى أهداف في شمال شبه جزيرة القرم.

 

ويمكن لهذه الصواريخ، أن تهدّد كذلك خطوط الإمداد الروسية الرئيسية ومخازن الأسلحة والقواعد الجوية، لكنّ "رايدر" قال إنّه لا يعرف كيف تعتزم أوكرانيا استخدام هذه الذخيرة.

روسيا العقوبات الجديدة كندا روسيا سيفودنيا الإعلامية

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وائل لطفي

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