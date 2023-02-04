خريطة فعاليات معرض القاهرة للكتاب اليوم السبت 4 فبراير 2023

يبدأ العد التنازلي لعيد معرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الرابعة والخمسين، والذي تختتم فعالياته الإثنين المقبل، وفي هذا التقرير نقدم لكم أبرز فعاليات اليوم السبت الموافق 4 فبراير 2023.

ــ قاعة صلاح جاهين

تبدأ الأنشطة في قاعة صلاح جاهين، بقاعة بلازا "1"، في الثانية عشرة ظهرًا، ولقاء بعنوان "المتميزون يشاركون".. شركاء في حماية الوطن، والتي تقام بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد الذراع التثقيفي لهيئة الرقابة الإدارية.

ــ شخصيتا المعرض

يعقبها في الثانية ظهرا وضمن محور “شخصيتا المعرض”، ندوة بعنوان “صلاح جاهين وأغانيه الوطنية”، بمشاركة كلا من: خالد داغر ومحمد الشافعي، وتدير اللقاء دكتورة رشا يحيي.

تعقبها في الرابعة عصرًا، وضمن المحور الرئيسي، لقاء بعنوان “نحن والعلم”، ويشارك فيه كل من: جمال سعيد، رجب عبد التواب، وطارق قابيل، ويديره محمد شومان.

وتختتم فعاليات اليوم الأحد بقاعة صلاح جاهين، بلقاء مع الكابتن طاهر أبو زيد، يديره ويقدمه إبراهيم عبد الجواد.

ــ فعاليات القاعة الدولية

تستهل القاعة الدولية، في مبنى بلازا "2"، في الثانية عشرة ظهرًا، ندوة بعنوان "السرد العربي"، وذلك ضمن محور (شراكات محلية إقليمية). ويشارك فيها كل من الكتاب: الروائي السوري خليل صويلح، الكاتب العراقي زهير كريم، والكاتب الجزائري جلاوجي، يديرها ويقدمها خالد عاشور.

يليها في الثانية ظهرًا، ندوة تحت عنوان “السرد والجوائز ”2"، بمشاركة كل من: الروائية العمانية بشري خلفان، الروائية دكتورة ريم بسيوني، والكاتب طارق فراج، والكاتبة ميسون صقر، يقدمها ويديرها الناقد مصطفي عبد الله.

يعقبها في الرابعة عصرًا، ندوة "حركة الترجمة في اليونان"، وذلك ضمن محور المشاركات الدولية، ويشارك في الندوة كلا من: بانوس كوكيناكيس، وبيرسا كوموتسي، ويديرها المترجم خالد رؤوف.

وفي الخامسة والنصف مساء، وضمن محور ضيف الشرف، لقاء بعنوان “حركة السرد والشعر في الأردن”، بمشاركة كل من الكتاب الأردنيين: الروائية سميحة خريس، رزان إبراهيم، أماني سليمان، راشد عيسي، محمد عبيد الله، والروائي مفلح العدوان.

يليها في السابعة ووضمن محور ضيف الشرف أيضا، لقاء بعنوان “المدينة في السرد”، بمشاركة الروائي الأردني مفلح العدوان، والقاص منير عتيبة.

ــ الصالون الثقافي

تبدأ فعاليات الصالون الثقافي، في الثانية عشرة ظهرًا، وضمن الندوات المتخصصة، تعقد ندوة تحت عنوان “القيم الدافعة للتقدم والبناء العام والخاص”، بالتعاون مع رابطة الجامعات الإسلامية، ويشارك فيها كل من: أسامة العبد، سامي الشريف، صابر عبد الدايم، ويديرها عاطف مصطفى.

يليها في الثانية بعد ظهر اليوم السبت، وضمن محور كاتب ومشروع، ندوة بعنوان “الدكتور زين نصار .. التأريخ للموسيقي المصرية”، بمشاركة كل من: إيناس جلال الدين، بلال الشيخ، وليد شوشة، ويديرها ويشارك بها أشرف عبد الرحمن.

يليها في الرابعة وضمن محور كتاب وتجارب، ندوة “رحلة العائلة المقدسة .. تراث مصري”، بمشاركة كل من: أحمد النمر، إسحاق إبراهيم عجبان، جاكلين بشري، عادل الجندي، نهلة إمام، ويديرها مصطفي جاد. ويتضمن اللقاء عرض الفيلم التسجيلي “الاحتفالات المرتبطة برحلة العائلة المقدسة في مصر”.

وفي السادسة مساء، وضمن محور "المئويات"، لقاء بعنوان "محمود مرسي ــ مئوية ميلاد"، بمشاركة: الناقد السينمائي عصام زكريا، أحمد إسماعيل، وعلاء محمود مرسي، ويديرها إلهامي سمير.

ــ قاعة فكر وإبداع

تبدأ فعالياتها في الثانية عشرة ظهرًا، بمناقشة كتاب "الدبلوماسية بين الأصل والصورة" للكاتبة جيهان زكي، ، وذلك ضمن محور كاتب وكتاب، ويناقش الكتاب، كلا من: سعيد عبده، وكريم درويش،ويدير اللقاء الإعلامي حسن الشاذلي.

تعقبها في الثانية، مناقشة كتاب "فن السيرة وأثره في الرواية العربية" للكاتب محمد السيد عيد، يناقشه الكاتب حمدي سليمان، ويديرها الشاعر حسن الجوخ.

وفي الرابعة عصرًا، مناقشة المجموعة القصصية "الهنداو: طرف من سيرة الصحراء"، للكاتب وليد غالي، ويناقشه طارق فهمي حسين، وتديرها الكاتبة نسرين البخشونجي.

يليها في السادسة مساء، ضمن محور ملتقي الإبداع، مناقشة رواية "كاتانجا الخمر والبارود" للروائي علي حسن، يناقش الرواية كلا من الكاتبين: أحمد منصور، وأسامة البحيري، ويديرها محمود عرفات.

ــ قاعة الشعر

في الثالثة عصرًا تبدأ الأمسية الشعرية الأولى، بمشاركة كل من الشعراء: بهجت صميدة، عبير عبد العزيز، عمرو حسني، محمود بلال، محمود فرغلي، هاجر عمر، هاني عويد، والشاعرة التونسية وداد الحبيب، ويقدمها الشاعر كمال أبو النور.

أما الأمسية الشعرية الثانية فتقام في السادسة مساء، بمشاركة الشعراء: جميل عبد الرحمن، عباس منصور، عماد غزالي، فارس خضر، فاطمة قنديل، فوزي خضر، كمال أبو النور، والشاعر السعودي محمد بن عابس بن محمد الشهري، ويقدمها الشاعر أحمد خطاب.