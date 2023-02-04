أمير طعيمة يدعم متسابق «الدوم» بعد توتره الملحوظ

كشف المتسابق عبدالله أبو زيد، عن موهبته الغنائية بمقطع صغير من أغنية "يا 100خسارة".

ولم يستطع المتسابق عبدالله أبو زيد إقناع لجنة تحيكم برنامج "الدوم" عن فئة الغناء والمتمثلة في: حميد الشاعري، أمير طعيمة، أنوشكا، بشكل كافي، حيث بمنتصف غناءه توقف لوهلات قليلة نتيجة التوتر الملحوظ، ولهذا حصل المتسابق على المفتاح الذهبي، ليقول له أمير طعيمة:" توترك ضيع فرصتك لكن أنا أحب اشتغل معاك".

المتسابق عبدالله أبو زيد

مواهب مصر

وتشهد النسخة الثانية من البرنامج توسعا وتنوعا في المسابقات بإتاحة الفرصة للموهوبين في مجالي الفنون التشكيلية والعزف الموسيقي للمشاركة في مسابقات متخصصة في البرنامج، بالإضافة إلى مسابقات الغناء والتمثيل والتقديم التليفزيوني للتنافس أمام لجان تحكيم من الخبراء المتخصصين في كل مجال.

"الدوم"

ويذكر أن برنامج "الدوم" كان قد شهد إقبالا شديدا من حيث عدد المتقدمين، ليصل إلى أكثر من 25 ألف متقدم من جميع المحافظات، وخاصة بعد نجاح الموسم الأول منه والذي يعد بمثابة بوابة لاكتشاف المواهب، حيث نجح في إلقاء الضوء على مواهب مصرية حقيقية تمكنت من تخطو خطوات متقدمة في مجالاتها المختلفة.

برنامج "الدوم" من إنتاج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية وشركة ميديا هب، في مبادرة لاكتشاف الموهبين من أبناء مصر وتوجيه هذه المواهب نحو المسار الصحيح.