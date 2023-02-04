تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلى وسياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية

يزداد البحث في الساعات الأخيرة، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وتقام مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي في تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة مساء غدًا السبت على ملعب "ابن بطوطة" بمدينة طنجة المغربية.

وتنقل عدد من القنوات المفتوحة، مباراة الأهلي وسياتل ساوندرز اليوم السبت، وفيما يلي تردد بعض القنوات المفتوحة الناقلة للمباراة.

تردد القنوات الناقلة لمباريات كاس العالم للأندية

تردد القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 12383.

- الاستقطاب: رأسي.

- معدل الترميز: 27500.

- معدل تصحيح الخطأ: 4/3.



القناة المغربية الرياضية TNT

- القمر الصناعي: العرب سات.

- التردد: 11157.

- معامل استقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- تصحيح الخطأ: 5/6.

القنوات الناقله لمباراة الأهلي

قناة المغربية الرياضية

التردد: 10872.

القمر: هوتبيرد

معامل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

تصحيح الخطا: 3/4.

قنوات تنقل مباراة كاس العالم للأندية

قناة SSC الرياضية السعودية

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: عمودي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

على أي قناة تذاع مباريات كاس العالم للأندية؟

قناة ssc sports السعودية

- القمر: عرب سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

- معامل تصحيح الخطأ: 3/4.