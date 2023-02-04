تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون فى الدورى الإنجليزى

أصبح البحث عن تشكيل ليفربول المتوقع أمام ولفرهامبتون في الدوري الإنجليزي، هو المتصدر بكثافة محركات جوجل خلال الساعات القليلة الماضية.

ويأتي ذلك، بسبب تواجد جناح المنتخب الوطني الأول محمد صلاح، ضمن صفوف الريدز من جهة، فضلا عن نتائج الفريق المتذبذبة للغاية بالبريميرليج هذا الموسم، ليبتعد الفريق عن سباق المنافسة على القمة.

ويحتل «ليفربول» المركز التاسع بجدول ترتيب البريميرليج، برصيد 29 نقطة، جمعها من 8 انتصارات و5 تعادلات و6 هزائم.

موعد مباراة ليفربول ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

ويحل ليفربول ضيفا ثقيلا على نظيره ولفرهامبتون، في الخامسة مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرون من البريميرليج "الدوري الإنجليزي".

التشكيل المتوقع لمباراة ليفربول ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

ومن المتوقع أن يقود المحترف المصري محمد صلاح هجوم الريدز، خلال مواجهة الغد، بجوار وكارفاليو والوافد الجديد كودي جاكبو.

في حراسة المرمى: كيليهر.

خط الدفاع: ألكسندر أرنولد، جو جوميز، كوناتي، تسيميكاس.

خط الوسط: فابينيو، إليوت، ألكانتارا.

خط الهجوم: محمد صلاح، جاكبو، كارفاليو.

وسيدخل الريدز، مواجهة الغد، بحثا عن استعادة الانتصارات مجددا وإيقاف نزيف النقاط المتواصل، للتقدم خطوة في جدول ترتيب البريميرليج، للحفاظ على فرص الفريق في المشاركة في أحدى البطولات الأوروبية الموسم المقبل.

ويمر الريدز، خلال الفترة الماضية بسلسلة متواضعة للغاية في نتائج الفريق، فضلا عن العروض المتذبذبة سواء بالدوري أو كأس الاتحاد الإنجليزي، لذلك أصبح ليفربول مهددا بالخروج هذا الموسم خالي الفائض من البطولات.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي

تنقل مباراة ليفربول ولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي، عبر شبكة قنوات بى إن سبورت القطرية، الحاصلة على حقوق بث منافسات الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن جانب أخر، كانت بعض التقارير الصحفية، قد ألمحت مؤخرا إلى إمكانية رحيل جناح الفريق والمنتخب الوطني المصري الأول عن ليفربول نهاية الموسم الحالي.