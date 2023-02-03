الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية

الأهلي
الأهلي

يبحث عشاق الساحرة المستديرة، وخاصة جماهير المارد الأحمر، عن تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز فى ربع نهائي كأس العالم للأندية، حيث استهل الأهلي مشواره في مونديال الأندية، بالفوز على أوكلاند سيتي، بثلاثة أهداف دون رد، بالمباراة التي أقيمت أمس الأربعاء الماضي، فى المغرب.

ويستعرض لكم «الدستور» تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي القادمة فى كأس العالم (المفتوحة والمشفرة) فى السطور التالية.

تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية

تنقل مجموعة قنوات السعودية الرياضية مباريات مونديال الأندية عبر قنواتها المشفرة على القمر الصناعي عرب سات، بشكل حصري، كما تنقل المباريات عبر تطبيق شاهد VIP.

من جهة أخرى تنقل قناة المغربية الأرضية مباريات كأس العالم للأندية عبر التردد الأرضي.

تردد قنوات السعودية الرياضية الناقلة لمباريات كأس العالم للأندية

تردد SSC عربساتتردد SSC بدر ساتتردد SSC نايل سات
التردد: 12418التردد: 12418التردد: 12523
الاستقطاب: أفقيالاستقطاب: أفقيالاستقطاب: عمودي
الترميز: 27500الترميز: 27500الترميز: 27500
تصحيح الخطأ: 4/3تصحيح الخطأ: 4/3تصحيح الخطأ: 5/6

استقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني بالنادي الأهلي على ملامح تشكيل فريقه لخوض مباراة سياتل ساوندرز الأمريكي، بربع نهائي كأس العالم للأندية 2022.

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ومن المقرر أن يواجه الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي نظيره سياتل ساوندرز الأمريكي، مساء غدًا السبت، ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم للأندية 2022.

وتُقام مباراة الأهلي ضد سياتل ساوندرز الأمريكي، في تمام الساعة السابعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات ربع نهائي مونديال الأندية.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سياتل ساوندرز الأمريكي بكأس العالم للأندية

  • حراسة المرمى: محمد الشناوي.
  • خط الدفاع: علي معلول، محمود متولي، محمد عبد المنعم، محمد هاني.
  • خط الوسط: حمدي فتحي، عمرو السولية، أليو ديانج.
  • خط الهجوم: أحمد عبد القادر، محمد شريف، حسين الشحات.

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تناولنا فى هذا التقرير، تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي و سياتل ساوندرز فى كأس العالم للأندية، مع خالص التمنيات لفريقنا المصري بتحقيق الفوز والوصول لنصف النهائي.

الاهلى تردد القنوات الناقلة لمباراة الأهلي الأهلي وسياتل ساوندرز كأس العالم للأندية السعودية الرياضية

رئيس التحرير

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