الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأهلى بالزى الأساسى فى مواجهة سياتل ساوندرز بمونديال الأندية

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع الفني

أقيم الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسياتل ساوندرز الأمريكي عصر اليوم الجمعة، في قاعة المؤتمرات باستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب، بحضور اللجنة المنظمة للبطولة «فيفا» ووفدي الناديين.

حضر الاجتماع الفني للمباراة المهندس خالد مرتجي، أمين الصندوق، المنسق العام للبعثة في المغرب، والكابتن سمير عدلي المدير الإداري، والدكتور أحمد أبوعبلة طبيب الفريق، وجمال جبر مدير الإعلام، وحنان الزيني مدير اللوائح والتراخيص، وعلاء صلاح المنسق الأمني، وأحمد الطوخي مسئول التسويق، وماهر عبدالعزيز إداري الفريق.

وشهد الاجتماع الفني للمباراة عرض «فيفا» واللجنة المنظمة للبطولة كل الإجراءات التنظيمية المتعلقة بالمباراة وكل التفاصيل الأخرى داخل وخارج الملعب.

يرتدي الأهلي زيه التقليدي الأحمر والشورت الأبيض في لقاء الغد، بينما يرتدي فريق سياتل ساوندرز الأمريكي القميص الأخضر والشورت الأزرق.

الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، أدى مرانه الرئيسي ظهر اليوم الجمعة على الملعب الفرعي لاستاد ابن بطوطة بمدينة طنجة بالمغرب.

وبدأ المران الجماعي بقراءة الفاتحة في أرض الملعب قبل أن يبدأ اللاعبون فقرات المران الجماعي.

واجتمع مارسيل كولر، المدير الفني، بالجهاز الفني واللاعبين في حضور الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، لمدة ١٠ دقائق قبل خوض التدريبات الجماعية.

وأدى اللاعبون الذين شاركوا في مباراة أوكلاند سيتي، تدريبات خاصة ضمن فقرات المران الجماعي الذي استمر لمدة ٤٥ دقيقة قبل أن ينتظموا في برنامج استشفائي لتفادي الإرهاق.

وخاض باقي اللاعبين تدريبات متنوعة، أعقبها فقرة للتصويب بالكرة على المرمى وأخرى للكرات العرضية.

وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق محمد الشناوي وعلي لطفي وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات بدنية وفنية متنوعة ضمن فقرات المران.

واختتم مارسيل كولر، المدير الفني، فقرات المران الجماعي للأهلي للتدريب على ركلات الترجيح.

وكان الجهاز الفني قد استأنف تدريباته أمس الخميس دون راحة حيث خاض اللاعبون تدريبات في الملعب والجيم استعدادًا لمواجهة سياتل الأمريكي.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق سياتل ساوندرز الأمريكي في الجولة الثانية من منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.

الإجتماع الفني الاهلى مران الفريق السويسري مارسيل كولر سيد عبدالحفيظ سياتل ساوندرز الأمريكي

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