«أبو جريشة» يتقدم بهدف دون مقابل في الشوط الأول من «كابيتانو مصر»

استطاع اللاعب حازم محمود، ابن محافظة الشرقية، تسجيل الهدف الأول من مباراة اليوم لبرنامج "كابيتانو مصر"، بحيث تكون نتيجة الشوط الأول 1/0 لصالح فريق "أبو جريشة" الذي يتولى تدريبه الكابتن محمد اليماني.

وبهذا الهدف حصل استرد اللاعب حازم محمود ثقة مدربه في أدائه مرة أخرى، حيث علق الكابتن محمد اليماني على أدائه بالسلب في مباراة الإسبوع الماضي.

تقدم "أبو جريشة"

ويُعد برنامج "كابيتانو مصر" الذى أطلقته الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، أحد المشاريع الهامة التي تعول عليها كثيراً الدولة المصرية، من أجل اكتشاف المواهب الكروية، لا سيما في ظل الدعم اللامحدود من الرئيس عبد الفتاح السيسي للرياضة وسائر المجالات الأخرى.

"كابيتانو مصر"

يذكر أن كابيتانو مصر، أكبر برنامج لاكتشاف مواهب الكرة المصرية، فى مصر والشرق الأوسط فى جميع محافظات الجمهورية الذى تنتجه المتحدة للخدمات الاعلامية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ويعتبر أكبر برنامج لتحقيق حلم السباب للعب فى أكبر الأندية خلال السنوات المقبلة، وأطلقت البرنامج الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ضمن خطتها للارتقاء بالكرة المصرية واستغلال المواهب المهمشة