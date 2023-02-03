«سنقرئك فلا تنس».. رواية جديدة للكاتب عبدالله السلايمة في معرض الكتاب

شارك الكاتب الروائي عبد الله السلايمة، بروايته الجديدة «سنقرئك فلا تنس»، في معرض القاهرة للكتاب بدورتها الـ 54، والصادرة عن دار «ميتابوك» للنشر.

وقال “السلايمة” لـ“الدستور”، إن الرواية امتداد لمشروعه الإبداعي عن سيناء وأهم ما يميّز هذه الرواية «رفح» على وجه التحديد، أن كل شخصياتها أبطال، وهو أمر يختلف عن رواياته السابقة ذات الشخصية المركزية الواحدة التي يتمحور العمل حولها.

وتابع: الرواية تجسد شخصية «ثابت» الشخص العصامي الذي يملك الإرادة القوية والإصرار على السعي لتحقيق حلمه، وعندما يحققه على مدى 20 عاما، وإذا به يخسر كل شيء فجأة.

وتجسد « صابرة» شخصية الأم الصابرة على أحداث خاصة ومؤلمة مرت بها عائلتها، وأحداث أكثر إيلامًا مر بها موطنها « رفح".

ويجسد «جهاد» شخصية الضحية، ضحية أبيه، وضحية أعراف البادية، وتبدأ مأساته بموت أخيه ، وتنتهي بانضمامه لتنظيم « داعش » الإرهابي.

أما « سعيد» فيجسد شخصية المتمرد الذي يسعى للاستقلال بحياته عن أبيه، يعمل في تهريب البضائع عبر الأنفاق بين «الرفحين المصرية والفلسطينية». ويعيش حياته على طريقته.

بينما تجسد «عبير» الفتاة القاهرية التي تلتقي بزميلها «سعيد» في الكلية، وتنشأ بينهما علاقة عاطفية قوية تفضي إلى زواجهما دون رضاء والد «سعيد» الذي يصرُّ على انفصالهما، ولم يطل زواجهما لأكثر من ثلاثة أشهر، وهي لا تعلم بأنها حامل بـ«وحيد» الذي يلعب دور مهمًا في الرواية.

يشار إلي أن «سنقرئك فلا تنس» هي الكتاب العاشر للكاتب عبد الله السلايمة، والرواية السابعة له، فقد سبق وصدر له ست روايات هي: “بركان الصمت، قبل المنحنى بقليل، صحراء مضادة، خطايا مقصودة، شمال شرق، و صديقي ماسود)، كما أصدر مجموعتان قصصيتان: ”أشياء لا تجلب البهجة، وأوضاع محرّمة"، فضلاً عن كتاب «سيناء.. سيرة الحب والأدب»، ويعتبر أول كتاب توثيقي للحركة الثقافية والأدبية في سيناء.

ومما جاء في رواية «سنقرئك فلا تنس»، للكاتب عبد الله السلايمة نقرأ: «كنت حالمًا ومتفائلاً، لذا لم أعر قولها اهتمامًا، واحتجت لأعوام كثيرة لكي أفهم ما قالت، وما قرأ عليَّ أبي من قبل، وتناسيته.