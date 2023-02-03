الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

حصاد «السياحة» فى أسبوع.. تفاصيل موافقة البرلمان على قانون إنشاء الغرف السياحية

احمد عيسى
احمد عيسى

شهدت وزارة السياحة والآثار العديد من المناقشات طوال الأسبوع الماضى، وتأتى في مقدمتها مشاركة أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في مناقشات مجلس النواب ولجنه السياحة والطيران .

وزير السياحة والاثار يشارك بمجلس النواب

شارك وزير السياحه والاثار  في الجلسة العامة لمجلس النواب، وذلك لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.

وتحدث الوزير عن الهدف من إصدار هذا القانون والذي يتمثل في تعزيز دور وقوة القطاع الخاص في صناعة السياحة في مصر، وتمثيله بصورة أكبر من خلال مؤسسات العمل المدني والتي تتمثل في الاتحاد والغرف السياحية ليكون دورها أكثر فعالية وعلى درجة كبيرة من الكفاءة لتمثيل الصناعة أمام وزارة السياحة والآثار باعتبارها رقيب ومنظم للعمل داخل هذه الصناعة وبما يحافظ عليها وعلى مصالح السائحين والزائرين، موضحاً أن هذه المؤسسات ستمثل مصالح حوالي 8000 منشأة تعمل في الصناعة.

https://www.dostor.org/4299119

لجنة السياحة بمجلس النواب: تطوير البنية التحتية يشجع السياحة 

كما شارك  وزير السياحة والآثار، في اجتماع لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على رئيسة اللجنة

وتحدثت النائبة نورا علي عما شهدته مصر في الفترة الماضية من تطور كبير في العملية التنموية من تطوير للبنية التحتية وشبكات الطرق والمواصلات وسن تشريعات لتهيئة المناخ الملائم لتشجيع الاستثمار في المجال السياحي وإقامة المتاحف الكبرى التي من شأنها أن تساهم في الترويج لما تملكه مصر من مقومات حضارية وسياحية وأثرية ويحقق قيمة مضافة كبيرة تدعم السياحة بها، لافتاً إلى دور الدعم والاهتمام الكبير للقيادة السياسية والرؤية المستقبلية لها في تحقيق ذلك.  

ولفتت النائبة إلى أن النهوض بالقطاع السياحي يعد مشروعاً قومياً يحتاج إلى استراتيجية تتضمن خطط والية تنفيذية تستهدف تحقيق نسب نمو مضطرده في تدفق حركة السياحة في مصر 

https://www.dostor.org/4297553

الموافقة على قانون انشاء الغرف السياحية

شارك أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، في الجلسة العامة بمجلس النواب، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، وذلك لمناقشة مواد مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها، والذي كان قد وافق عليه المجلس من حيث المبدأ في الجلسة العامة له التي انعقدت يوم الأحد الماضي.

https://www.dostor.org/4296848

 

اهرامات الجيزة تستقبل رئيس تحرير موقع "ديالوج الفرنسي"

كما استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، الكاتب والصحفي الفرنسي  رولان لومباردي، رئيس تحرير موقع "ديالوج الفرنسي" ومؤلف كتاب "السيسي بونابرت مصر"، والوفد المرافق له من الكتاب والصحفيين المصريين، وذلك على هامش تواجده حاليًا في مصر  لحضور ندوة عن كتابه بالدورة 54 لمعرض القاهرة الدولى للكتاب ٢٠٢٣.

وزير السياحة والآثار لجنة السياحة والطيران مجلس النواب إنشاء الغرف السياحية البنية التحتية السياحة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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