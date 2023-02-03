«الباز» يطالب كل من روج لعقد قناة السويس المزور باعتزال العمل السياسى

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، كل من روج لتعاقد هيئة قناة السويس مع شركة أجنبية لإدارة القناة لمدة 99 سنة باعتزال العمل السياسي.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "كل الناس اللي اشتركوا في ترويج العقد المزور المفروض يعتزلوا العمل السياسي، لأنهم أغبياء فاكرين ممكن يفبركوا عقد زي ده والدنيا تمشي".

واستعرض محمد الباز صورا من العقد المزور وعليه توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إن هؤلاء فاشلون في التزوير والفبركة، لأن هناك قوانين عديدة منشورة وعليها توقيع الرئيس السيسي الصحيح، وإذا أرادوا حبك الأمر كان من الممكن يقلدوا نفس التوقيع ولكنهم فاشلون حتى في التزوير.