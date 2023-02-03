الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

توك شو

«الباز» يطالب كل من روج لعقد قناة السويس المزور باعتزال العمل السياسى

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز

طالب الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، كل من روج لتعاقد هيئة قناة السويس مع شركة أجنبية لإدارة القناة لمدة 99 سنة باعتزال العمل السياسي.

وقال، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار": "كل الناس اللي اشتركوا في ترويج العقد المزور المفروض يعتزلوا العمل السياسي، لأنهم أغبياء فاكرين ممكن يفبركوا عقد زي ده والدنيا تمشي".

واستعرض محمد الباز صورا من العقد المزور وعليه توقيع الرئيس عبدالفتاح السيسي، وقال إن هؤلاء فاشلون في التزوير والفبركة، لأن هناك قوانين عديدة منشورة وعليها توقيع الرئيس السيسي الصحيح، وإذا أرادوا حبك الأمر كان من الممكن يقلدوا نفس التوقيع ولكنهم فاشلون حتى في التزوير.

محمد الباز لتعاقد هيئة قناة السويس اخر النهار العقد المزور عبد الفتاح السيسي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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