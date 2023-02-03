أطفال من احتفالية معرض مركبات الشرطة: عروض جميلة والهدايا عجبتنا جدًا

شهدت احتفالية معرض مركبات الشرطة، والتي نظمتها وزارة الداخلية في أكاديمية الشرطة احتفالًا بعيد الشرطة الـ71، مشاركة عدد كبير من الأطفال، وذلك بحضور رجال الفن والفكر والسياسة وطلبة الكليات العسكرية ورجال الدين وطلبة المدارس وذوي الهمم.

وعبر الأطفال المشاركون في تلك الاحتفالية عن بالغ سعادتهم بما شاهدوه من عروض، ومدى اعتزازهم بتضحيات رجال الشرطة المصرية، مشيرين إلى أن هدايا وزارة الداخلية لهم عقب انتهاء عروض مركبات الشرطة نالت إعجابهم.

يأتي ذلك في فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية لوزارة الداخلية، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ71.

وشارك في حضور المعرض اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات وممثلي قطاعات الوزارة وأكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضيين والفنانين وأسر الشهداء ومصابى الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.