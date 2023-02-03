طلاب الأزهر والكلية الإكليريكية: سعداء بالمشاركة فى احتفالية معرض مركبات الشرطة

شارك عدد من طلاب الأزهر والكلية الإكليريكية، في احتفالية معرض مركبات الشرطة، والتي نظمتها وزارة الداخلية في أكاديمية الشرطة احتفالًا بعيد الشرطة الـ71، بحضور رجال الفن والفكر والسياسة وطلبة الكليات العسكرية ورجال الدين وطلبة المدارس وذوي الهمم.

وعبر طلاب الأزهر والكلية الإكليريكية، عن بالغ سعادتهم بالمشاركة في هذه الاحتفالية، وتقديرهم لما يقدمه رجال الشرطة من تضحيات لوطنهم.

يأتي ذلك في فعاليات معرض التكنولوجيا الأمنية لوزارة الداخلية، وذلك بمناسبة احتفالات عيد الشرطة الـ71.

وشارك في حضور المعرض اللواء هاني أبوالمكارم، مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، وعدد من قيادات وممثلي قطاعات الوزارة وأكاديمية الشرطة، بالإضافة إلى ممثلي المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدنى وطلبة المدارس والجامعات والكليات العسكرية والمعاهد الأزهرية ووفد من الكنيسة المصرية وذوي الاحتياجات الخاصة والهيئات الإعلامية والصحفية والرياضيين والفنانين وأسر الشهداء ومصابى الشرطة والضباط ممن أوفوا العطاء وبالخدمة وأسرهم.