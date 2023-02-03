مناقشة فرض حزمة عقوبات عاشرة على روسيا.. أهداف قمة أوروبا وأوكرانيا

عرضت فضائية "القاهرة الإخبارية" تقريرًا يكشف أهداف قمة أوروبا وأوكرانيا.

وعرف التقرير قمة أوروبا وأوكرانيا بأنها الأولى من نوعها تعقد في العاصمة الأوكرانية كييف.

وأوضح التقرير أبرز أهداف قمة أوروبا وأوكرانيا وهي وصول أوكرانيا إلى السوق الاقتصادية الأوروبية، بالإضافة إلى مناقشة فرض حزمة عاشرة من العقوبات على روسيا، والإعلان عن منح عسكرية لأوكرانيا وتدريب الجنود.

وأشار التقرير إلى أنه من أبرز أهداف القمة؛ الإعلان عن سبل تحقيق الأمن الغذائي، بالإضافة إلى إعادة الإعمار عبر برنامج مساعدات مالية جديد لأوكرانيا.

كما بين التقرير أنه من أهم أهداف قمة أوروبا وأوكرانيا، مناقشة إصلاح القوانين ومكافحة الفساد بأوكرانيا، فضلًا عن تسريع انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي.

وتستضيف كييف، الجمعة، قمّة بين أوكرانيا والاتّحاد الأوروبي هي الأولى من نوعها، حيث تأتي مع قرب دخول العملية العسكرية التي تشنها روسيا عامها الثاني، ستتناول وفق محللين 5 ملفات يتصدرها "تأكيد الدعم غير المحدود" و"الإعلان عن مزيد من العقوبات ضد موسكو".

وتأمل أوكرانيا التي حصلت في نهاية يونيو الماضي على صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي الانضمام إلى التكتل، حيث ساهمت الحرب التي اندلعت في فبراير من العام الماضي في تسريع خطوات الانضمام، بعدما كان المشروع نظريًا قبل ذلك الحين.

وتتزامن القمة مع حشد عسكري روسي كبير وتغييرات بالقيادة العسكرية التي تدير حرب أوكرانيا اعتبرتها تقارير غربية استعدادات لشن هجوم كبير وبدء مرحلة جديدة من الحرب قد تشهد معركة شاملة للحصول على ضربات حاسمة بعد عام لم تحصد فيه موسكو سوى بعض المكاسب في الشرق بينما منيت بخسائر كبيرة في الشمال والجنوب.