الحسيني: مصر تستضيف كأس العالم للسلاح بنادي النادي لإبراز العاصمة الإدارية بامكاناتها الكبرى

أكد عبد المنعم الحسيني، رئيس الاتحاد المصري ونائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح أن الاتحاد قرر إقامة بطولة كأس العالم لسلاح الشيش فرق وفردي (رجال وسيدات) في الفترة من 23 حتى 26 فبراير في نادي النادي بالعاصمة الإدارية.

وأوضح الحسيني: ”قررنا إقامة كأس العالم هذا العام بالعاصمة الإدارية لعدة أسباب: بعد نجاحنا في إبهار العالم في بطولة العالم للسلاح نهدف إبراز العاصمة الإدارية بامكاناتها الكبرى حيث نهدف إلى تنشيط العاصمة الإدارية والقاء الضوء عليها بما تمتلكه من بنية تحتية هائلة وصالات على أعلى مستوى، ومن ناحية آخرى أصبح الآن لدينا صالة مخصصة للسلاح بنادي النادي بالعاصمة الإدارية مجهزة بالكامل بأدوات السلاح وقد قمنا بإقامة كل البطولات المحلية هذا الموسم بها، وهو ما لم يكن لدينا في استاد القاهرة“.

وقال رئيس الاتحاد المصري إن الاتحاد الدولي للسلاح لديه ثقة كبيرة في التنظيم المصري وذلك بعد التنظيم المبهر لبطولة العالم للكبار 2022 ومن قبلها بطولة العالم للناشئين وبطولات كأس العالم والجائزة الكبرى على مدار الأعوام الماضية.

وأكد الحسيني أن مصر تنظم كأس العالم لسلاح الشيش رجال منذ عدة أعوام ولكن هذه هي المرة الأولى التي ننظم البطولة في منافسات الرجال والسيدات معًا في نفس الوقت، وهي تجربة جديدة من الاتحاد الدولي وفي حالة نجاحها في مصر سيتم تطبيقها في كل بطولات الاتحاد الدولي حيث انها تساهم في توفير النفقات على الدول المشاركة.

واستطرد رئيس الاتحاد المصري أنه من المتوقع أن يصل عدد المشاركين إلى نحو 500 فرد يمثلون نحو 40 دولة حيث أن التسجيل في البطولة مفتوح حتى يوم 17 فبراير.

واختتم الحسيني: ”استطاع لاعبو المنتخب الوطني لسلاح الشيش تحقيق نتائج جيدة في الفترة الماضية خاصةً صاحب فضية أولمبياد لندن علاء الدين ابو القاسم (32 سنة) الذي استطاع الحصول على ميدالية برونزية في كأس العالم باليابان 2022 ويحتل حاليًا المركز الثالث في التصنيف الدولي في انجاز كبير للسلاح المصري، وايضًا محمد حمزة صاحب ال 22 عاما، حقق نتائج جيدة في الموسم واستطاع احتلال المركز التاسع.