الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

تجربة فريدة ترسم الابتسامة.. أطفال «قرى حياة كريمة» في معرض الكتاب

معرض الكتاب
معرض الكتاب

شهدت فعاليات الدورة 54 من معرض القاهرة الدولي للكتاب، رحلات على مدار الأيام الماضية للأطفال من القرى التي تشملها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تنفيذا لاستراتيجية الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة التي تستهدف بناء الإنسان ورفع الوعي المعرفي والثقافي لديه.

وتضمن برنامج الزيارة المخصص لهم، عددا من الأنشطة التي تشرف عليها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، حيث عقدت مجموعة من الورش المتنوعة للطفل منها ورشة حكي للأطفال داخل جناح المؤسسة بالمعرض، عن كيفية استغلال إجازة نصف العام في عمل أشياء مفيدة إلى جانب ورشة رسم على الوجه، إلى جانب مناقشة عدد من الموضوعات التي تسهم في رفع وعيهم ك مواجهة ظاهرة التنمر وقضية الاحتباس الحراري وغيرها من الموضوعات، وفي نهاية الجولة قامت المؤسسة بإهداء الأطفال شنطة تحتوي على عدد من الإصدارات المتخصصة للطفل.

وأبدى الأطفال سعادتهم البالغة بهذه الزيارة والتجربة الفريدة بالمعرض، مؤكدين رغبتهم في تجربة هذه الزيارة مرات أخرى سواء في هذه الدورة أو في الدورات القادمة من المعرض.

يُذكر أن الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، تقام تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وافتتحها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وتقام بمركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس.

وتستمر حتى 6 فبراير 2023 تحت شعار "على اسم مصر- معًا: نقرأ.. نفكر.. نبدع"، وتم اختيار الكاتب "صلاح جاهين" ليكون شخصية المعرض هذا ‏العام، وتحل عليها دولة المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف، وتعد أحد أكبر التجمعات الفعلية للناشرين على مستوى العالم حيث يشارك فيها 1047 ناشرًا مِصْرِيًّا وَعَرَبِيًّا وَأَجْنَبِيًّا، من 53 دولة، من بينها دول جديدة مثل المجر والدومينيكان، بالإضافة إلى فعاليات ‏ثقافية تضم لقاءات مع مبدعين وكتاب ومفكرين وفنانين ورموز ‏وقامات مصرية عربية وعالمية، لتعزيز دور الثقافة في بناء ‏المستقبل الذي نتطلع إليه. ‏

استراتيجية الدولة المصرية الدورة 54 لمعرض القاهرة الدولي للكتاب الدولة المصرية الرئيس عبد الفتاح السيس مركز مصر للمؤتمرات والمعارض الدولية

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وائل لطفي

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