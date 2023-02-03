الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

انطلاق قمة السكك الحديدية الألمانية-البولندية الأربعاء المقبل

السكك الحديدية
السكك الحديدية

تُعقد قمة السكك الحديدية الألمانية البولندية في مدينة بوتسدام عاصمة ولاية (براندنبورغ) يوم الأربعاء المقبل.

وذكر بيان للخارجية الألمانية، اليوم الجمعة، أن القمة الخامسة للسكك الحديدية الألمانية البولندية ستنعقد في أكاديمية دي بي في كايزربانهوف بمدية بوتسدام بدعوة من منسق التعاون الألماني البولندي ديتمار نيتان (عضو البوندستاج الألماني).

وأضاف البيان أنه سيجتمع ممثلون حكوميون إقليميون ووطنيون رفيعو المستوى هناك مع رؤساء شركات السكك الحديدية من ألمانيا وبولندا.

وذكر أن الهدف المشترك هو معرفة كيف يمكن لكلا البلدين أن يقتربا من بعضهما البعض عبر خطوط النقل بالسكك الحديدية عبر الحدود.

وأضاف: "تُعقد قمة السكك الحديدية بالتناوب في ألمانيا وبولندا (كان آخرها في فروتسواف عام 2019).. وذلك بعد انقطاع بسبب كورونا، ويستمر هذا التقليد الآن من أجل تعزيز البنية التحتية للنقل بالسكك الحديدية بين ألمانيا وبولندا وخلق آفاق لتطوير المزيد من الاتصالات".

ولفت إلى أن قمة السكك الحديدية تقدم مساهمة مهمة في تعزيز التنقل المستدام وتقوية لقاءات الجوار في أوروبا، كما سيكون التعاون في سياق الحرب العدوانية الروسية ضد أوكرانيا محور تركيز قمة السكك الحديدية.

الاربعاء المقبل انطلاق قمة السكك الحديدية الألمانية البولندية في مدينة بوتسدام قمة السكك الحديدية الألمانية البولندية في مدينة بوتسدام عاصمة ولاية السكك الحديدية الألمانية ا الأربعاء المقبل انطلاق قمة السكك الحديدية الألمانية البولندية في مدينة بوتسدام

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