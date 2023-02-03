الشاعر اليوناني سيبيروس كوكيناكيس: سعيد بتواجدي في معرض القاهرة للكتاب

قال الشاعر اليوناني سيبيروس كوكيناكيس، إنه سعيد بتواجده في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

جاء ذلك خلال مناقشة وتوقيع النسخة العربية لديوان “كنا نحلم بلغة أخرى”، والصادر في نسخته العربية عن دار صفصافة للنشر والتوزيع.

وشارك في اللقاء المقام الآن بالقاعة الرئيسية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، “بلازا 1”، كل من السفير اليوناني في مصر، ممثل بطريركية الروم الأرثوذكس اليونانية، وممثلة المؤسسة الثقافية اليونانية، ومترجم ديوان “كنا نحلم بلغة أخري”، خالد رؤوف، ويدير اللقاء الناشر محمد البعلي، مدير دار صفصافة وناشر الديوان.

في بداية اللقاء، قال الناشر محمد البعلي، إن ديوان الشاعر اليوناني سيبيروس كوكيناكيس، “كنا نحلم بلغة أخرى”، من ثمار التعاون بين مصر واليونان، ونقل الثقافة اليونانية إلى الثقافة العربية، وما بينهما من تاريخ عميق ومشترك بين الثقافيتن.

وأضاف، أن الديوان من المشروعات الثقافية المشتركة، فقد كانت دولة اليونان ضيف شرف الدورة الماضية من المعرض، الدورة الثالثة والخمسين، حيث تم الاتفاق علي ترجمة الديوان، وشاركنا به في عدة معارض عربية، من بينها معرض العراق ومسقط وغيرها ليعود إلي معرض القاهرة الدولي للكتاب هذا العام.

ــ عمق علاقات الصداقة بين مصر واليونان

من جهته، أبدى الشاعر اليوناني سيبيروس كوكيناكيس، عن سعادته بالمشاركة في معرض القاهرة الدولي للكتاب، وثمن جهود الثقافة المصرية، مشيرا إلى أن تواجده في معرض الكتاب هذا العام من الأشياء المبهجة والسعيدة بالنسبة له، أن يقرأ المصريين أشعاره المترجمة بالعربية.

ومن جهته، أشار السفير اليوناني في القاهرة إلى عمق العلاقات التاريخية المشتركة بين الشعبين اليوناني والمصري، وعراقة الثقافة المصرية وجذورها الممتدة في التاريخ.

وبدوره قال مترجم ديوان “كنا نحلم بلغة أخري”، خالد رؤوف، إن الشاعر اليوناني سيبيروس كوكيناكيس، يكتب الشعر منذ سنوات المراهقة، تحديدا وكان عمره 19 سنة ، 1974، ولاحقا لاقت أشعاره استحسانا وتعليقات من شعراء كبار في اليونان، وهو ما دفعه للاستمرار في كتابة الشعر وترجمت أعماله الشعرية إلى الإنجليزية والأسبانية والإيطالية، وهو سعيد جدا بالترجمة العربية لديوانه، حتي يتعرف القراء المصريين علي أشعاره.

ولفت الشاعر اليوناني سيبيروس كوكيناكيس، إلى أن كتابة الشعر ومن ثم نشره وترجمته إلي لغات أخري، وتلقيه من قبل قراء من شتي أنحاء العالم في لغات مختلفة لهو من الأمور شديدة الصعوبة، إلا أنها في النهاية تمنحه الشعور بالرضا عن الذات، وهي عملية ذات سحر مما تمثله من تواصل بينه وبين القراء.

السفير اليوناني خلال مناقشة الديوان

السفير اليوناني خلال مناقشة الديوان