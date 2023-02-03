الجمعة 03 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «أوقاف القليوبية» يفتتح مسجد السباخي بالقلج

جانب من الحدث
جانب من الحدث

افتتح الشيخ صفوت أبوالسعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، اليوم الجمعة، مسجد   السباخى بمنطقة القلج بإدارة أوقاف الخصوص وذلك بعد إعادة إحلاله وتجديده بالكامل وفرشه بالسجاد على مساحة حوالى ٣٠٠ متر تقريبا ومكون من عدد دورين للصلاة بتكلفة بلغت ٤ مليون جنيه هذا وقد أدى فضيلته خطبة الجمعة والتى تناولت (منهج القرآن فى إعمار الأرض).

وأكد أبو السعود، على أن القرآن الكريم فى مجمل  آياته يحرص على أمرين :- الإنسان والبنيان فالانسان أياً كان جنسه أو وطنه أو دينه هو بنيان الله ويجب حمايته واحترامه والتعامل معه بكل مقتضيات الإنسانية وما تحويه من سلوكيات وقيم نبيلة وسوية وهو ما أشار إليه الشرع الشريف فى نصوصه القرآنية ( ولقد كرمنا بنى آدم وحملناهم فى البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ) ( يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا).

وكانت الرسالة المحمدية أيضا تحمل نفس التوجه الشريف نحو هذا الإنسان المكرم ( وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) ثم يأتى الأمر الثانى لإعمار الأرض بعد الإنسان وهو البنيان ويعني السعى على البناء والتعمير هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها (هو الذى جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا فى مناكبها).

 فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأرض وابتغوا من فضل الله) وهكذا كان القرآن فى بيانه وتوجيهه حريصاً على إعمار الأرض بالإنسان والبنيان وهو واجب كل وطنى متدين شريف نحو بلده ووطنه ومجتمعه.

جاء ذلك فى ظل حضور كثيف من المواطنين حيث قاموا بالتعبير عن سعادتهم بعد إكتمال المسجد والانتهاء منه قبل شهر رمضان المبارك ليكون فى استقبال الصائمين فى الصلاة والقيام  لتظل مصر بلد المساجد على مر الزمان .

 وتوجه الجميع بالدعاء أن يحفظ الله مصر قيادةً وشعباً ووطناً .

افتتاح مسجد خطبة الجمعة منطقة القلج وكيل وزارة الأوقاف الشيخ صفوت أبو السعود محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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