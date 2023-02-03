الجمعة 03 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

وكيل «أوقاف الإسكندرية»: الإصرار على تخطي الأزمات من أهم مبادئ إعمار الكون

وكيل وزارة الأوقاف
وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية

أدى أئمة مديرية أوقاف الإسكندرية، اليوم، خطبة الجمعة، تحت عنوان «القرآن الكريم ومنهجه في عمارة الكون» تحت إشراف الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية.

وقال الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل الوزارة، إن من أهم مبادئ إعمار الكون التقاء القلوب على قلب رجل واحد والعمل بروح الفريق الذي تغمره المحبة والإصرار على تخطي الأزمات والشدائد والصعاب، مؤكدًا أنه كلما اشتدت الصعاب والشدائد وجب علينا أن نواجهها بمزيد من الإصرار والتحدي ببذل أقصى درجات الجهد والعمل في البناء والتعمير.

وتناولت الخطبة أن القرآن الكريم دائمًا ما يذكر العباد في كثيرٍ من آياته ويدعوهم إلى عمارة الكون يقول تعالى "هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها"، ليؤكد أن عمارة الكون هي من الغايات التي لأجلها خلق الله عز وجل الخلق.

وخلال اليوم أجرى الشيخ سلامة يصحبه فضيلة الشيخ وسام كاسب مدير عام المتابعة جولة مرورية قبيل صلاة الجمعة شملت عددًا من مساجد الإدارات الفرعية للتأكد من جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن وإقامة الشعائر على أكمل وجه وإعداد المساجد إعدادا جيدا لتكون على الوجه اللائق بهم.

مديرية أوقاف الإسكندرية عمارة الكون البناء والتعمير خطبة الجمعة مساجد الإدارات الفرعية

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